Первая пошла: Tesla запустила серийное производство электрогрузовика Semi

От проведенной презентации Илона Маска прошло девять лет. Эксперты после изучения нынешних характеристик говорят, что Tesla выходит на рынок электрогрузовиков с преимуществами в запасе хода и цене, однако компании еще предстоит масштабировать производство.

На предприятии в Спарксе сейчас идет наращивание производства, а сама компания готовится выйти на мощность до 50 тысяч грузовиков в год. Для этого Tesla еще с начала 2025 года активно набирала персонал на Gigafactory Nevada.



Это у нас обещанного три года ждут, а в США иначе

Впервые Tesla Semi показали еще в 2017 году. Тогда Илон Маск обещал запуск производства в 2019-м, но сроки неоднократно переносили – сначала на 2020-й, потом на 2021 и 2022 годы.

В итоге Tesla ограничилась лишь небольшой пилотной партией для PepsiCo, а полноценное серийное производство стартовало только сейчас. За это время конкуренты успели существенно продвинуться на рынке электрогрузовиков.

Чем Tesla Semi отличается от конкурентов

Серийная версия Tesla Semi получила сразу несколько технических изменений. Грузовик стал примерно на 450 кг легче благодаря новой 48-вольтовой архитектуре и модернизированному батарейному блоку.

Модель будет предлагаться в двух версиях: Standard Range с запасом хода около 520 км и Long Range, способной проехать до 800 км на одном заряде. Обе модификации оснащены трехмоторной силовой установкой мощностью до 800 кВт.

Зарядка за полчаса и ставка на экономичность

Tesla заявляет, что новый тягач поддерживает зарядку мощностью до 1,2 МВт через стандарт MCS. Это позволяет пополнить примерно 70% заряда за 30 минут.

На уже историческую теперь фотографию с первой серийной магистральной фурой Semi вывели сфотографироваться всю смену. Фото: Tesla

Главным преимуществом Semi компания называет низкое энергопотребление – около 1,7 мили на кВт-ч. Именно экономичность может стать главным аргументом для крупных автопарков, которые считают расходы на миллионах километров пробега.

Конкуренты уже успели занять рынок

Пока Tesla переносила запуск Semi, европейские и китайские производители активно развивали сегмент электрогрузовиков. В частности, Volvo Group уже стала одним из лидеров рынка, а Freightliner и китайская BYD нарастили собственные продажи.

Аналитики считают, что даже после старта серийного производства Tesla вряд ли быстро выйдет на заявленные 50 тысяч машин в год. Реальные объемы на первых этапах оценивают в пределах 5–15 тысяч грузовиков ежегодно.