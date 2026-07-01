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Перший сервісний центр МВС на Київщині перейшов на сонячну енергію

Перманентні відключення електроенергії змушують українців шукати альтернативні шляхи живлення. Державні структури також починають користуватись такими джерелами живлення.
Перший сервісний центр МВС на Київщині перейшов на сонячну енергію

ФОТО: freepik.com|

Електроживлення від сонячних панелей

Євген Гудущан
logo1 липня, 19:40
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Один із територіальних сервісних центрів МВС у Київській області став першим у регіоні, який повністю перейшов на електроживлення від сонячних панелей. У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що це черговий крок у напрямку підвищення енергоефективності, енергетичної незалежності та безперервного надання адміністративних послуг.

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Встановлена сонячна електростанція повністю забезпечує потреби підрозділу в електроенергії. Це дозволяє зменшити залежність від зовнішніх джерел живлення та створює додатковий резерв для стабільної роботи сервісного центру навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

Для відвідувачів це означає безперервне надання адміністративних послуг і комфортні умови обслуговування незалежно від ситуації в енергосистемі.

Чому переходять на альтернативне живлення

У МВС наголошують, що використання відновлюваних джерел енергії є частиною комплексної модернізації сервісних центрів. Окрім покращення якості обслуговування громадян, впровадження енергоефективних технологій має забезпечити стабільну роботу підрозділів під час відключень світла та знизити їхню залежність від традиційних джерел електроенергії.

У відомстві також повідомили, що робота над підвищенням енергетичної незалежності сервісних центрів Київської області триває. Надалі аналогічні проекти планують реалізувати й в інших територіальних сервісних центрах регіону.

Очікується, що розширення використання сонячної енергетики сприятиме безперебійній роботі сервісних підрозділів, підвищенню якості надання адміністративних послуг та подальшому розвитку сучасної інфраструктури сервісних центрів МВС.

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