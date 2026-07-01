Перший сервісний центр МВС на Київщині перейшов на сонячну енергію

Один із територіальних сервісних центрів МВС у Київській області став першим у регіоні, який повністю перейшов на електроживлення від сонячних панелей. У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що це черговий крок у напрямку підвищення енергоефективності, енергетичної незалежності та безперервного надання адміністративних послуг.

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Встановлена сонячна електростанція повністю забезпечує потреби підрозділу в електроенергії. Це дозволяє зменшити залежність від зовнішніх джерел живлення та створює додатковий резерв для стабільної роботи сервісного центру навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

Для відвідувачів це означає безперервне надання адміністративних послуг і комфортні умови обслуговування незалежно від ситуації в енергосистемі.

Чому переходять на альтернативне живлення

У МВС наголошують, що використання відновлюваних джерел енергії є частиною комплексної модернізації сервісних центрів. Окрім покращення якості обслуговування громадян, впровадження енергоефективних технологій має забезпечити стабільну роботу підрозділів під час відключень світла та знизити їхню залежність від традиційних джерел електроенергії.

У відомстві також повідомили, що робота над підвищенням енергетичної незалежності сервісних центрів Київської області триває. Надалі аналогічні проекти планують реалізувати й в інших територіальних сервісних центрах регіону.

Очікується, що розширення використання сонячної енергетики сприятиме безперебійній роботі сервісних підрозділів, підвищенню якості надання адміністративних послуг та подальшому розвитку сучасної інфраструктури сервісних центрів МВС.