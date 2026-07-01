Первый сервисный центр МВД в Киевской области перешел на солнечную энергию

Один из территориальных сервисных центров МВД в Киевской области стал первым в регионе, полностью перешедшим на электроснабжение от солнечных панелей. В Главном сервисном центре МВД отмечают, что это очередной шаг в направлении повышения энергоэффективности, энергетической независимости и бесперебойного предоставления административных услуг.

Читайте также: Как найти ближайший сервисный центр МВД

Установленная солнечная электростанция полностью обеспечивает потребности подразделения в электроэнергии. Это позволяет уменьшить зависимость от внешних источников питания и создает дополнительный резерв для стабильной работы сервисного центра даже в случае перебоев с электроснабжением.

Для посетителей это означает бесперебойное предоставление административных услуг и комфортные условия обслуживания независимо от ситуации в энергосистеме.

Почему переходят на альтернативное энергоснабжение

В МВД отмечают, что использование возобновляемых источников энергии является частью комплексной модернизации сервисных центров. Помимо улучшения качества обслуживания граждан, внедрение энергоэффективных технологий должно обеспечить стабильную работу подразделений во время отключений света и снизить их зависимость от традиционных источников электроэнергии.

В ведомстве также сообщили, что работа над повышением энергетической независимости сервисных центров Киевской области продолжается. В дальнейшем аналогичные проекты планируется реализовать и в других территориальных сервисных центрах региона.

Ожидается, что расширение использования солнечной энергетики будет способствовать бесперебойной работе сервисных подразделений, повышению качества предоставления административных услуг и дальнейшему развитию современной инфраструктуры сервисных центров МВД.