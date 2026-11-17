Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник провів робочу нараду з представниками американської компанії Robbins щодо майбутнього тунелю під Дніпром у Києві, повідомило Мінінфраструктури. Йдеться про додатковий транспортний маршрут між лівим та правим берегами столиці, який має стати альтернативою мостам.

Американці готові надати тунелепрохідницьку техніку

Robbins спеціалізується на обладнанні для будівництва великих тунелів. Компанія готова надати Україні тунелепрохідницькі машини, допомогти з підготовкою українських спеціалістів та забезпечувати технічний супровід проєкту.

Втім, це ще не означає, що величезна машина вже завтра почне гризти ґрунт під Дніпром. До початку проходки потрібно виконати значно більше роботи.

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Спочатку мають визначити маршрут тунелю та його технічні параметри. Потім потрібно провести геологічні дослідження, зрозуміти, через які ґрунти доведеться проходити, і підготувати техніко-економічне обґрунтування.

Лише після цього можна буде більш-менш точно відповісти на два головні питання: скільки коштуватиме тунель і коли ним зможуть поїхати автомобілі.

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Скільки може коштувати тунель

Попередня цифра вже звучала. Микола Калашник оцінював найпростіший варіант автомобільного тунелю без лінії метро приблизно від 500 млн євро. Також він повідомляв про попередні переговори з Європейським інвестиційним банком щодо можливого залучення 100 млн євро для початку реалізації проєкту.

Але ці 500 млн євро поки варто сприймати саме як орієнтир. Офіційно в Мінінфраструктури наголошують, що вартість визначатимуть після вибору маршруту, геологічних досліджень та підготовки техніко-економічного обґрунтування.

Фінансувати такий об'єкт лише коштом українського бюджету складно, тому влада розглядає участь українських, європейських та американських партнерів.

Чи справді тунель можна прокласти за кілька місяців

Раніше навколо проєкту з'явилася значно оптимістичніша цифра. У пропозиції Robbins та американо-канадської ABROOK Inc йшлося про те, що проходка тунелю довжиною від 500 до 3000 метрів може тривати приблизно від трьох до дванадцяти місяців. Однак це строк саме проходки і лише після того, як погоджені всі технічні параметри.

Тобто йдеться не про весь цикл від сьогоднішньої наради до урочистого перерізання стрічки. Геологія, проєктування, підготовка майданчиків, будівництво порталів, інженерних систем, доріг та розв'язок потребуватимуть додаткового часу.

Сам Калашник раніше говорив про значно реалістичніший горизонт приблизно у три роки за умови, що проєкт стартує найближчим часом.

Ідеї тунелю під Дніпром уже кілька років

Насправді сама концепція зовсім не нова. Ще на початку 2022 року Auto24 розповідав, що замість нових мостів через Дніпро у Києві пропонували будувати автомобільні тунелі.

Тоді мова йшла передусім про розвиток Великої кільцевої дороги навколо столиці та розвантаження міської дорожньої мережі. Передбачалося підготувати техніко-економічне обґрунтування нових переходів через Дніпро. До практичної реалізації справа не дійшла.

Тепер мотивація змінилася. Тунель розглядають не лише як спосіб прибрати затори, а як резервне та стійкіше транспортне сполучення між двома частинами міста.

Чому про тунель знову згадали саме зараз

Потреба в альтернативному маршруті стала особливо очевидною після атак на київські мости. 17 листопада Північний та Південний мости після чергових пошкоджень закрили для автомобільного руху.

Для Києва це дуже чутлива тема. Навіть звичайні обмеження руху на Південному мосту помітно змінювали транспортні потоки столиці. Auto24 ще раніше писав, наскільки важливим було повернення Південного мосту до нормального режиму роботи.

Є й інша проблема. Частина альтернативних переправ сама давно потребує серйозної реконструкції. Наприклад, Auto24 ще кілька років тому звертав увагу на критичне навантаження на міст Патона.

Тому окремий підземний автомобільний маршрут через Дніпро може вирішувати одразу два завдання: створити резерв для міста та додати Києву ще одну повноцінну транспортну артерію.

Що буде далі