Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник провел рабочее совещание с представителями американской компании Robbins по поводу будущего тоннеля под Днепром в Киеве, сообщило Мининфраструктуры. Речь идет о дополнительном транспортном маршруте между левым и правым берегами столицы, который должен стать альтернативой мостам.

Американцы готовы предоставить туннелепроходческую технику

Robbins специализируется на оборудовании для строительства больших тоннелей. Компания готова предоставить Украине туннелепроходческие машины, помочь с подготовкой украинских специалистов и обеспечивать техническое сопровождение проекта.

Впрочем, это еще не значит, что огромная машина уже завтра начнет грызть почву под Днепром. До начала проходки нужно выполнить гораздо больше работы.

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Сначала должны определить маршрут туннеля и его технические параметры. Затем нужно провести геологические исследования, понять, через какие почвы придется проходить и подготовить технико-экономическое обоснование.

Только после этого можно будет более-менее точно ответить на два главных вопроса: сколько будет стоить тоннель и когда им смогут уехать автомобили.

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Сколько может стоить тоннель

Предыдущая цифра уже звучала. Николай Калашник оценивал самый простой вариант автомобильного тоннеля без линии метро от примерно 500 млн евро. Также он сообщал о предварительных переговорах с Европейским инвестиционным банком о возможном привлечении 100 млн евро для начала реализации проекта.

Но эти 500 млн. евро пока стоит воспринимать именно как ориентир. Официально в Мининфраструктуры отмечают, что стоимость будет определяться после выбора маршрута, геологических исследований и подготовки технико-экономического обоснования.

Финансировать такой объект только на средства украинского бюджета сложно, поэтому власти рассматривают участие украинских, европейских и американских партнеров.

Действительно ли туннель можно проложить через несколько месяцев

Ранее вокруг проекта появилась более оптимистичная цифра. В предложении Robbins и американо-канадской ABROOK Inc говорилось, что проходка тоннеля длиной от 500 до 3000 метров может длиться примерно от трех до двенадцати месяцев. Однако это срок проходки и только после того, как согласованы все технические параметры.

То есть речь идет не обо всем цикле от сегодняшнего совещания до торжественного перерезания ленты. Геология, проектирование, подготовка площадок, строительство порталов, инженерных систем, дорог и решений потребуют дополнительного времени.

Сам Калашник ранее говорил о более реалистичном горизонте примерно в три года при условии, что проект стартует в ближайшее время.

Идеи тоннеля под Днепром уже несколько лет

На самом деле сама концепция совсем не нова. Еще в начале 2022 года Auto24 рассказывал, что вместо новых мостов через Днепр в Киеве предлагали строить автомобильные тоннели.

Тогда речь шла прежде всего о развитии Большой кольцевой дороги вокруг столицы и разгрузке городской дорожной сети. Предполагалось подготовить технико-экономическое обоснование новых переходов через Днепр. До практической реализации дело не дошло.

Теперь мотивация поменялась. Тоннель рассматривают не только как способ убрать пробки, а как резервное и более устойчивое транспортное сообщение между двумя частями города.

Почему о тоннеле снова вспомнили именно сейчас

Потребность в альтернативном маршруте стала особенно очевидна после атак на киевские мосты. 17 ноября Северный и Южный мост после очередных повреждений закрыли для автомобильного движения.

Для Киева это очень чувствительная тема. Даже обычные ограничения движения на Южном мосту заметно изменяли транспортные потоки столицы. Auto24 еще раньше писал, насколько важно было возврат Южного моста к нормальному режиму работы.

Есть и другая проблема. Часть альтернативных переправ сама давно нуждается в серьезной реконструкции. К примеру, Auto24 еще несколько лет назад обращал внимание на критическая нагрузка на мост Патона.

Поэтому отдельный подземный автомобильный маршрут через Днепр может решать две задачи: создать резерв для города и добавить Киеву еще одну полноценную транспортную артерию.

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