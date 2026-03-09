Під кутом майже 42 градуси вантажівку 14×4 утримувала лише відцентрова сила

Зображення Scania R660 XT на тестовій трасі випробувального центру Testcentrum Lelystad не створювалося за допомогою ШІ. Це – реальна світлина з процедури випробувань, які проходять вантажівки під час модифікації шасі в Нідерландах.

Зазвичай виробники важких надбудов замовляють на автозаводах шасі з чотирма або п'ятьма вісями. Машини при отриманні відразу передають на післяпродажну модифікацію. Саме про таку переробку шасі розповідають експерти 40ton.net з посиланням на Управлінням дорожнього руху (RDW).

Спеціалізований центр відповідно до техумов замовника під конкретну надбудову створює на наданій платформі шестивісні 12×4 або семивісні шасі 14×4. Головне полягає в тому, що поширена практика виготовлення таких модифікацій у Нідерландах є узаконеною і уже готовий продукт зміненої ходової передається замовнику легалізованим, що визнається всіма країнами ЄС.

Загадане Управлінням дорожнього руху RDW має власний випробувальний полігон у Лелістаді. Саме там проводяться випробування на стійкість та гальмування транспортних засобів, що потім дозволяє видавати типові сертифікати на спеціалізовані, модифіковані транспортні засоби.

Процес легалізації Scania R660 XT з надбудовою важкого крана Erkin MPG 450 9+6. Фото: RDW

Багатовісний гігант вписується у вагові допуски

На фотографії показано одне з таких випробувань за участю Scania R660 XT, яка виїхала з автозаводу з класичною конфігурацією, але вже в цехах голландської майстерні Veldhuizen вона отримала додала додаткові осі, що створили конфігурацію 14×4

Четверта та п'ята осі є ведучими, всі інші осі мають систему рульового керування, а третя та шоста осі також можуть бути підняті. Таким чином перелицювання не позначилося на операціях з маневрування.

Ведучі осі постачалися у посилених версіях з маточинними редукторами, технічно схваленими для навантаження 12 тонн. Технічна повна маса всього шасі становить 78 тонн. Загальна довжина транспортного засобу була обмежена 12 метрами, що не створює проблем з дозволами.

Екстрим для тестів став обов'язковим

На одному з тестів фахівці з Лелістада провели 12-хвилинний тест на буксирування з частково увімкненими робочими гальмами. Це імітувало 6-кілометровий спуск та гальмівний шлях на схилі.

За довжиною він не більше класичного 12-метрвого автобуса, але коліс у нього в сім разів більше і у чотири колісні пари з них керовані. Фото: Louis Huys

Також повністю завантажений баластом автомобіль пройшов випробування на стійкість на високій швидкості, яке проводилося на овальній трасі. Саме цей момент закарбовано у верхньому фото заставки до цієї новини.

Там добре видно семивісне шасі, що мчить по найбільш нахиленій ділянці овалу. Дорога розташована під кутом майже 42 градуси, тому вантажівку на колесах утримувала лише відцентрова сила.

З надбудовою для 150-тонних кранових операцій

Вантажівка отримала типове схвалення для експлуатації на дорогах ЄС, замовник для свого клієнта Louis Huys Speciaaltransport змонтував на цій платформі важкий кран Erkin MPG 450 9+6. Ця установка призначений для операцій з вантажем до 150 тонн та з максимальною вантажністю 450 тонно-метрів (вага, помножена на виліт).