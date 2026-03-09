Под углом почти 42 градуса грузовик 14×4 удерживала только центробежная сила

Изображение Scania R660 XT на тестовой трассе испытательного центра Testcentrum Lelystad не создавалось с помощью ИИ. Это – реальная фотография из процедуры испытаний, которые проходят грузовики во время модификации шасси в Нидерландах.

Обычно производители тяжелых надстроек заказывают на автозаводах шасси с четырьмя или пятью осями. Машины при получении сразу передают на послепродажную модификацию. Именно о такой переделке шасси рассказывают эксперты 40ton.net со ссылкой на Управлением дорожного движения (RDW).

Специализированный центр в соответствии с техусловиями заказчика под конкретную надстройку создает на предоставленной платформе шестиосные 12×4 или семиосные шасси 14×4. Главное заключается в том, что распространенная практика изготовления таких модификаций в Нидерландах является узаконенной и уже готовый продукт измененной ходовой передается заказчику легализованным, что признается всеми странами ЕС.

Упомянутое Управлением дорожного движения RDW имеет собственный испытательный полигон в Лелистаде. Именно там проводятся испытания на устойчивость и торможение транспортных средств, что затем позволяет выдавать типовые сертификаты на специализированные, модифицированные транспортные средства.

Процесс легализации Scania R660 XT с надстройкой тяжелого крана Erkin MPG 450 9+6. Фото: RDW

Многоосевой гигант вписывается в весовые допуски

На фотографии показано одно из таких испытаний с участием Scania R660 XT, которая выехала с автозавода с классической конфигурацией, но уже в цехах голландской мастерской Veldhuizen она получила добавила дополнительные оси, что создали конфигурацию 14×4

Четвертая и пятая оси являются ведущими, все остальные оси имеют систему рулевого управления, а третья и шестая оси также могут быть подняты. Таким образом перелицовка не сказалась на операциях по маневрированию.

Ведущие оси поставлялись в усиленных версиях со ступичными редукторами, технически одобренными для нагрузки 12 тонн. Техническая полная масса всего шасси составляет 78 тонн. Общая длина транспортного средства была ограничена 12 метрами, что не создает проблем с разрешениями.

Экстрим для тестов стал обязательным

На одном из тестов специалисты из Лелистада провели 12-минутный тест на буксировку с частично включенными рабочими тормозами. Это имитировало 6-километровый спуск и тормозной путь на склоне.

По длине он не больше классического 12-метрового автобуса, но колес у него в семь раз больше и четыре колесные пары из них управляемые. Фото: Louis Huys

Также полностью загруженный балластом автомобиль прошел испытание на устойчивость на высокой скорости, которое проводилось на овальной трассе. Именно этот момент запечатлен в верхнем фото заставки к этой новости.

Там хорошо видно семиосное шасси, мчащееся по наиболее наклоненному участку овала. Дорога расположена под углом почти 42 градуса, поэтому грузовик на колесах удерживала только центробежная сила.

С надстройкой для 150-тонных крановых операций

Грузовик получил типовое одобрение для эксплуатации на дорогах ЕС, заказчик для своего клиента Louis Huys Speciaaltransport смонтировал на этой платформе тяжелый кран Erkin MPG 450 9+6. Эта установка предназначена для операций с грузом до 150 тонн и с максимальной грузоподъемностью 450 тонно-метров (вес, умноженный на вылет).