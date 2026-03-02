Під Києвом зіткнулися бойові роботи переднього краю: хто переміг

Захід проходив під патронатом Федерації технологічного спорту України, а учасниками стали команди та оператори виробників, навчальних центрів і структур сектору безпеки та оборони.

Як розповідається в релізі згаданої організації, на старт складного маршруту свою техніку з дистанційним керуванням вивели 34 команди.

Учасникам потрібно було провести машини не тільки по 10-кілометровій ділянці шляху, але й продемонструвати знання з орієнтування на місцевості.

На старт слабаки не виходять

Про змагання на своїх сторінках також розповіли "Українська бронетехніка", 20-та окрема бригада безпілотних систем, Центр "Територія рекрутингу" та інші учасники цього незвичного турніру.

Оператор Чипполіно обійшов усіх

У напруженій боротьбі перемога діставалася не дуже легко. Скажімо, 20-та окрема бригада безпілотних систем, розповіла про команду бригади К-2 під керівництвом Чипполіно.

Оператори чудово зорієнтувалися на маршруті, пройшли на роботизованій колісній машині всі ділянки.

Команда К-2 за роботою на маршруті турніру. Фото: 20-та окрема бригада безпілотних систем.

Вони відзняли на камеру кожен з 12 розміщених по маршруті чек-поінтів, що свідчило про майстерність орієнтації на місцевості, подолали смуги перешкод.

Як результат, вони першими фінішували на своєму колісному НРК, подолавши дистанцію 10 км.

Десятикілометровий маршрут побудували з максимальним наближенням умов до бойових. Фото: Федерація технологічного спорту України

Цю відстань з усіма об'їздами загрозливих ділянок, смуг перешкод та інших приготовлених сюрпризів вони подолали за рекордний час 01:28:45.

"Наш результат — це тисячі годин на позиціях, тонни доставлених вантажів, десятки евакуйованих бійців. Бійці К-2 продемонстрували те, що роблять щодня протягом року", – уточнили в команді бригади.

Про НРК ще не все сказано

До речі, рейтинговий сайт "Збройні Сили України" з приводу роботи НРК вчора, 1 березня , розмістив цікавий відеосюжет безпосередньо з передової, де в деталях та в коментарях переконливо показав як така техніка допомагає в логістиці, евакуації та в бойових операціях.

Хто повернувся додому з низкою перемог

Є й цікаві факти. Своєрідними рекордсменами призових місць стали команди Школи НРК 3-го Армійського корпусу. У номінації "Логістика. Колеса" команда оператора Амаро зайняла третє місце.

А ось в номінації "Логістика. Гусениці" ця школа посіла перше та третє місця. Там відзначилися команди операторів Кокс та Самсунг, відповідно вказаних сходинок п'єдесталу.

Конкретно за номінаціями

Номінація "Логістика. Колеса":

1 місце — команда полку К2, оператор Чипполіно, м. Слов’янськ, НРК Тарган, 01:28:45;

Цікаві моменти з турніру операторів та їх дистанційно керованих машин. Фото: "Територія рекрутингу"

Номінація "Логістика. Гусениці":

1 місце — команда 3-го Армійського корпусу, оператор Кокс, м. Київ, НРК Терміт, 01:47:26

Тут слід уточнити, що всі зазначені команди успішно знайшли умовні відмітки й зафіксували чек-поїнти з показником 12/12.

Навички, досвід і командна робота

"У дисципліні «Виконання місій НРК» чітко прослідковувався момент, коли технології, інженерна думка та майстерність операторів зійшлися в одному місці. Траса вимагала максимальної уваги. Тут не було випадковостей – лише навички, досвід і командна робота", – зазначили організатори конкурсу у підсумковому релізі.