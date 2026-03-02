Под Киевом столкнулись боевые роботы переднего края: кто победил

Мероприятие проходило под патронатом Федерации технологического спорта Украины, а участниками стали команды и операторы производителей, учебных центров и структур сектора безопасности и обороны.

Как рассказывается в релизе упомянутой организации, на старт сложного маршрута свою технику с дистанционным управлением вывели 34 команды.

Участникам нужно было провести машины не только по 10-километровому участку пути, но и продемонстрировать знания по ориентированию на местности.

На старт слабаки не выходят

О соревнованиях на своих страницах также рассказали "Украинская бронетехника", 20-я отдельная бригада беспилотных систем, Центр "Территория рекрутинга" и другие участники этого необычного турнира.

Оператор Чиполлино обошел всех

В напряженной борьбе победа доставалась не очень легко. Скажем, 20-я отдельная бригада беспилотных систем, рассказала о команде бригады К-2 под руководством Чиполлино.

Операторы прекрасно сориентировались на маршруте, прошли на роботизированной колесной машине все участки.

Команда К-2 за работой на маршруте турнира. Фото: 20-я отдельная бригада беспилотных систем.

Они отсняли на камеру каждый из 12 размещенных по маршруту чек-поинтов, что свидетельствовало о мастерстве ориентации на местности, преодолели полосы препятствий.

Как результат, они первыми финишировали на своем колесном НРК, преодолев дистанцию 10 км.

Десятикилометровый маршрут построили с максимальным приближением условий к боевым. Фото: Федерация технологического спорта Украины

Это расстояние со всеми объездами угрожающих участков, полос препятствий и других приготовленных сюрпризов они преодолели за рекордное время 01:28:45.

"Наш результат – это тысячи часов на позициях, тонны доставленных грузов, десятки эвакуированных бойцов. Бойцы К-2 продемонстрировали то, что делают ежедневно в течение года", – уточнили в команде бригады.

Про НРК еще не все сказано

Кстати, рейтинговый сайт "Вооруженные Силы Украины" по поводу работы НРК вчера, 1 марта , разместил интересный видеосюжет непосредственно с передовой, где в деталях и в комментариях убедительно показал как такая техника помогает в логистике, эвакуации и в боевых операциях.

Кто вернулся домой с рядом побед

Есть и интересные факты. Своеобразными рекордсменами призовых мест стали команды Школы НРК 3-го Армейского корпуса. В номинации "Логистика. Колеса" команда оператора Амаро заняла третье место.

А вот в номинации "Логистика. Гусеницы" эта школа заняла первое и третье места. Там отличились команды операторов Кокс и Самсунг, соответственно указанных ступенек пьедестала.

Конкретно по номинациям

Номинация "Логистика. Колеса":

1 место - команда бригады К2, оператор Чиполлино, г. Славянск, НРК Таракан, 01:28:45;

2 место - команда "Лава" оператор Станислав, г. Харьков, НРК ТОР-1000, 01:33:26;

3 место - команда 3-го Армейского корпуса, оператор Амаро, г. Киев., НРК Тарган, 01:38:40.

Интересные моменты из турнира операторов и их дистанционно управляемых машин. Фото: "Территория рекрутинга"

Номинация "Логистика. Гусеницы":

1 место - команда 3-го Армейского корпуса, оператор Кокс, г. Киев, НРК Термит, 01:47:26

2 место - команда Overland Defence, (оператор Гарри, Киевская область, НРК Танчик, 01:56:48

3 место - команда 3-го Армейского корпуса, оператор Самсунг, г. Киев, НРК Термит. 02:24:47

Здесь следует уточнить, что все указанные команды успешно нашли условные отметки, и зафиксировали чек-поинты с показателем 12/12.

Навыки, опыт и командная работа

"В дисциплине "Выполнение миссий НРК" четко прослеживался момент, когда технологии, инженерная мысль и мастерство операторов сошлись в одном месте. Трасса требовала максимального внимания. Здесь не было случайностей – только навыки, опыт и командная работа", – отметили организаторы конкурса в итоговом релизе.