Бензин та дизельне паливо без належного обліку продавали у трьох областях України. Загальна вартість вилученого майна становить близько 42 мільйонів гривень.

Про викриття повідомляє у своєму релізі Бюро економічної безпеки України. Звіт детективи доповнили світлинами та коротким відеосюжетом.

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Як працювала схема

За даними слідства, організатори налагодили повний цикл виробництва: від постачання сировини та її переробки до реалізації готових нафтопродуктів.

Працювали без необхідних ліцензій і дозвільних документів, а фактичні обсяги виробництва та продажу не відображали належним чином у бухгалтерській і податковій звітності.

За умовами, в яких вироблялося пальне, уже можна уявити, якої якості воно надходило до АЗС і відпускалося з колонок. Фото: з матеріалів слідства

Неякісне пальне потрапляло на АЗС

Готове пальне зберігали в резервуарах, перевозили автоцистернами та реалізовували через мережу підприємств у Чернігівській, Київській і Полтавській областях.

Частина продукції, за інформацією БЕБ, не відповідала вимогам якості. Таке пальне завозили, зокрема, на АЗС, де заправляли транспорт, залучений до забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури.

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Під час 11 обшуків детективи вилучили установку первинної переробки нафти, 28 резервуарів, два вантажні автомобілі з цистернами, документацію та значні обсяги рідин із ознаками нафти, дизельного пального й некондиційного бензину.

Загалом серед вилученого – близько 59 тонн рідини з ознаками нафти, 59 тис. літрів рідини із запахом дизельного пального, 57 тис. літрів рідини з ознаками некондиційного бензину та 60 тис. літрів хімічної рідини.

Що загрожує причетним

Досудове розслідування триває за статтями 204 і 209 Кримінального кодексу України – щодо незаконного обігу підакцизних товарів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.

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Для автомобілістів ця історія – ще одне нагадування: нелегальне пальне може означати не лише ухилення від сплати податків, а й питання щодо якості продукту, що потрапляє в бак автомобіля.