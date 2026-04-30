Підполковник НГУ "таксував" за 3500 доларів для ухилянта: от що йому бракувало…

Схему викрили у межах програми протидії незаконному перетину кордону "Нелегальний туризм". Про це йдеться у релізі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, підполковник діяв у змові з цивільною особою. За 3500 доларів вони погодилися допомогти військовослужбовцю самовільно залишити місце служби та виїхати з України.

Затримали після передачі грошей

Слідчі стверджують, що офіцер організував безперешкодний проїзд через блокпости та контрольно-пропускні пункти, вводячи правоохоронців в оману щодо законності поїздки до прикордонної зони.

Передачу 3500 доларів правоохоронці задокументували під час контролю за вчиненням злочину. Одразу після отримання грошей обох фігурантів затримали.

Операцію проводили співробітники ДБР, СБУ та підрозділів внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

Затримали тоді, як гроші було передано підполковнику і той вже потирав руки від зростання статку. Фото: прокуратура України

Обшуки і дорогі авто



Під час обшуків у підозрюваних вилучили:

• 4900 доларів готівки;

• банківські картки;

• мобільні телефони;

• носії інформації;

• автомобілі BMW 330D та BMW X5.

На вилучене майно прокурори просили суд накласти арешт.

Які підозри оголосили

Фігурантам за однією статтею інкримінують сприяння у дезертирстві, а за другою – сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Суд уже обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває.