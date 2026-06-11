Підвищення штрфів для автомобілістів: шо готує український уряд

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про підготовку змін до законодавства, спрямованих на “підвищення безпеки дорожнього руху”. Відповідні пропозиції вже обговорили з Міністерством внутрішніх справ та профільними урядовцями.

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Однією з ключових ініціатив є запровадження градації штрафів залежно від ступеня перевищення швидкості. Також планується посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху.

За словами глави уряду, більшість автомобілістів не відчує суттєвих змін. Нові механізми насамперед орієнтовані на тих водіїв, які регулярно створюють небезпеку для інших учасників руху.

Порушують майже всі

Статистика автоматичної фіксації свідчить про надто велику кількість порушень. Протягом останніх 12 місяців майже 2,9 тисячі водіїв були зафіксовані камерами за перевищення швидкості понад 50 разів. Понад 35 тисяч автомобілістів порушували швидкісний режим більше десяти разів на рік, а майже 12,5 тисячі — понад двадцять разів.

З іншої сторони адекватність обмежень швидкості у 50 км/год у місцях де є три і більше смуг руху в одному напрямку та зустрічні потоки розділені відбійником викликає питання. Переважна більшість водіїв не дотримуються обмежень саме через їх неадекватність.

Камери контролю швидкості

Паралельно уряд продовжує розширення системи автоматичної фіксації порушень. Наразі на українських дорогах працює близько 376 камер контролю швидкості. У перспективі їхню кількість планують збільшити до понад 410 комплексів. В уряді вважають, що на ділянках із автоматичним контролем водії частіше дотримуються встановлених правил.

За весь час роботи системи автофіксації (з червня 2020 року) за допомогою камер поліцейські виписали 19 159 603 постанови постанов на загальну суму понад 4,1 мільярда гривень.

Електротранспорт

Окремий напрямок роботи стосується регулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. За даними уряду, за перші п’ять місяців 2026 року кількість дорожньо-транспортних пригод за участю таких транспортних засобів зросла на 66,8%. Унаслідок аварій є загиблі та травмовані, зокрема серед дітей.

Уряд планує розробити жорсткі правила експлуатації електросамокатів, які визначать права та обов’язки всіх учасників дорожнього руху. Очікується, що відповідні законодавчі ініціативи будуть представлені після завершення міжвідомчих консультацій.

Чого чекати воідям

Перехід до диференційованої моделі може наблизити українське законодавство до практики багатьох європейських країн, де розмір покарання залежить від ступеня перевищення швидкісного режиму та повторності правопорушень. Розміри штрафів також наблизять до європейських.

Зростання популярності електросамокатів також непокоїть державних діячів. Відсутність комплексного регулювання цього виду транспорту вже кілька років залишається предметом дискусій між експертами, правоохоронцями та представниками органів влади