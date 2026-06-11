Повышение штрфов для автомобилистов: что готовит украинское правительство

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о подготовке изменений в законодательство, направленных на “повышение безопасности дорожного движения”. Соответствующие предложения уже обсудили с Министерством внутренних дел и профильными чиновниками.

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Одной из ключевых инициатив является введение градации штрафов в зависимости от степени превышения скорости. Также планируется усилить ответственность для водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения.

По словам главы правительства, большинство автомобилистов не почувствует существенных изменений. Новые механизмы прежде всего ориентированы на тех водителей, которые регулярно создают опасность для других участников движения.

Нарушают почти все

Статистика автоматической фиксации свидетельствует о слишком большом количестве нарушений. В течение последних 12 месяцев почти 2,9 тысячи водителей были зафиксированы камерами за превышение скорости более 50 раз. Более 35 тысяч автомобилистов нарушали скоростной режим более десяти раз в год, а почти 12,5 тысячи - более двадцати раз.

С другой стороны адекватность ограничений скорости в 50 км/ч в местах где есть три и более полос движения в одном направлении и встречные потоки разделены отбойником вызывает вопросы. Подавляющее большинство водителей не соблюдают ограничений именно из-за их неадекватности.

Камеры контроля скорости

Параллельно правительство продолжает расширение системы автоматической фиксации нарушений. Сейчас на украинских дорогах работает около 376 камер контроля скорости. В перспективе их количество планируют увеличить до более 410 комплексов. В правительстве считают, что на участках с автоматическим контролем водители чаще придерживаются установленных правил.

За все время работы системы автофиксации (с июня 2020 года) с помощью камер полицейские выписали 19 159 603 постановления постановлений на общую сумму более 4,1 миллиарда гривен.

Электротранспорт

Отдельное направление работы касается регулирования использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта. По данным правительства, за первые пять месяцев 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием таких транспортных средств выросло на 66,8%. В результате аварий есть погибшие и травмированные, в частности среди детей.

Правительство планирует разработать жесткие правила эксплуатации электросамокатов, которые определят права и обязанности всех участников дорожного движения. Ожидается, что соответствующие законодательные инициативы будут представлены после завершения межведомственных консультаций.

Чего ждать водителям

Переход к дифференцированной модели может приблизить украинское законодательство к практике многих европейских стран, где размер наказания зависит от степени превышения скоростного режима и повторности правонарушений. Размеры штрафов также приблизят к европейским.

Рост популярности электросамокатов также беспокоит государственных деятелей. Отсутствие комплексного регулирования этого вида транспорта уже несколько лет остается предметом дискуссий между экспертами, правоохранителями и представителями органов власти