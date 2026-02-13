Пікапи Mitsubishi й буси Sprinter підсилять мобільні групи зенітників

Спільний проєкт з "Укргідроенерго" та Благодійним фондом Сергія Притули спрямовано на підсилення мобільних екіпажів, які протидіють ворожим безпілотникам та забезпечують логістику з місць базування на позиції, здійснюючи швидкий підвіз особового складу, дронів й боєприпасів.

Як йдеться у релізі Запорізької ОВА, у пакеті транспортної підтримки є 7 позашляховиків і 17 мікроавтобусів. Уся техніка поповнить підрозділи на території області, критична інфраструктура якої перебуває під постійними атаками ворога. Об'єкти "Укргідроенерго" не виняток і їх також потрібно захищати ворожих нападів.

Mitsubishi Triton L200 зенітникам буде як знахідка

Група позашляховиків представлена новенькими пікапами Mitsubishi Triton L200 Diesel GL, ймовірно, шостого покоління (модельний ряд 2024–2026 років). Принаймні, на це вказують риси, притаманні саме нинішньому поколінню L200.

Повнопривідні машини з 2,4-літровим дизельним 4-циліндровим двигуном (турбонаддув, проміжне охолодження, безпосереднє уприскування), мають вихідну потужність від 150 до 204 к.с. залежно від версії. Максимальний крутний момент сягає 200 Нм/3500 об/хв.

Спеціалісти військових частин вже на місці облаштовують усі машини під потреби і лише після поставлять техніку на бойове чергування. Фото: Запорізька ОВА

В комплекті з силовим агрегатом на гарні ходові можливості впливає 6-ступенева механічна коробка передач з легким вибором повного приводу. Втім, цей рамний пікап комплектується й автоматичною коробкою, все залежить від вподобань замовника.

Тут стоїть осучаснена система впорскування палива (Commonrail) та підігрівач палива для нинішньої холодної пори року, що при нинішніх морозах та хімічних особливостях дизеля дуже важливо.

"Спринтери" обладнають під командні пункти ППО



Пакет мікроавтобусів представлено 17 мікроавтобусами Mercedes-Benz Sprinter. Описувати їх потреби немає, оскільки тут класика виконання що по ходовій, що по силовій.

Однак для військових такий мікроавтобус є лише напівфабрикатом. Салони таких машин вже у військових частинах облаштують під потреби мобільних командних пунктів для спостереження за небом.

Саме в таких пересувних центрах концентрується інформація, зібрана з постів спостереження та моніторингу повітряного простору. Фахівці аналізують маршрути, траєкторії та ймовірні зміни "коридорів" ворожих безпілотних систем.

Потім ця інформація надходить до наземних мобільних груп, які вчасно можуть виїхати на іншу позицію, передислокуватися з кілька кілометрів на кращу для вогневого ураження локацію.

Логістика має відповідати мобільності

"На сьогодні одне з найболючіших питань для жителів Запоріжжя та області - це "Шахеди", "Молнії" та FPV-дрони, які долітають на територію області. Нам потрібно підтримувати військо, щоб вони збивали всі можливі засоби ураження, якими ворог атакує Запоріжжя. Ми купуємо дрони, засоби радіоелектронної боротьби, але все це не буде працювати без логістики, за рахунок якої доставляються дрони на поле бою, пересуваються всі підрозділи. В таких автівках є надвелика потреба", – зазначив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.