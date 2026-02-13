Пикапы Mitsubishi и бусы Sprinter усилят мобильные группы зенитчиков

Совместный проект с "Укргидроэнерго" и Благотворительным фондом Сергея Притулы направлен на усиление мобильных экипажей, которые противодействуют вражеским беспилотникам и обеспечивают логистику из мест базирования на позиции, осуществляя быстрый подвоз личного состава, дронов и боеприпасов.

Как говорится в релизе Запорожской ОВА, в пакете транспортной поддержки есть 7 внедорожников и 17 микроавтобусов. Вся техника пополнит подразделения на территории области, критическая инфраструктура которой находится под постоянными атаками врага. Объекты "Укргидроэнерго" не исключение и их также нужно защищать от вражеских нападений.

Читайте также Кто заплатил за спецтехнику громадам прифронтовой области



Mitsubishi Triton L200 зенитчикам будет как находка

Группа внедорожников представлена новенькими пикапами Mitsubishi Triton L200 Diesel GL, вероятно, шестого поколения (модельный ряд 2024–2026 годов). По крайней мере, на это указывают черты, присущие именно нынешнему поколению L200.

Полноприводные машины с 2,4-литровым дизельным 4-цилиндровым двигателем (турбонаддув, промежуточное охлаждение, непосредственный впрыск), имеют выходную мощность от 150 до 204 л.с. в зависимости от версии. Максимальный крутящий момент достигает 200 Нм/3500 об/мин.

Специалисты воинских частей уже на месте обустраивают все машины под нужды и только после поставят технику на боевое дежурство. Фото: Запорожская ОВА

В комплекте с силовым агрегатом на хорошие ходовые возможности влияет 6-ступенчатая механическая коробка передач с легким выбором полного привода. Впрочем, этот рамный пикап комплектуется и автоматической коробкой, все зависит от предпочтений заказчика.

Здесь стоит осовремененная система впрыска топлива (Commonrail) и подогреватель топлива для нынешнего холодного времени года, что при нынешних морозах и химических особенностях дизеля очень важно.

"Спринтеры" оборудуют под командные пункты ПВО

Пакет микроавтобусов представлен 17 микроавтобусами Mercedes-Benz Sprinter. Описывать их необходимости нет, поскольку здесь классика исполнения что по ходовой, что по силовой.

Однако для военных такой микроавтобус является лишь полуфабрикатом. Салоны таких машин в воинских частях обустроят под нужды мобильных командных пунктов для наблюдения за небом.

Читайте также Запорожский регион планирует еженедельно поставлять технику в коммунхозы

Именно в таких передвижных центрах концентрируется информация, собранная с постов наблюдения и мониторинга воздушного пространства. Специалисты анализируют маршруты, траектории и вероятные изменения "коридоров" вражеских беспилотных систем.

Затем эта информация поступает в наземные мобильные группы, которые вовремя могут выехать на другую позицию, передислоцироваться с несколько километров на лучшую для огневого поражения локацию.

Логистика должна соответствовать мобильности

"На сегодня один из самых болезненных вопросов для жителей Запорожья и области - это "Шахеды", "Молнии" и FPV-дроны, которые долетают на территорию области. Нам нужно поддерживать войско, чтобы они сбивали все возможные средства поражения, которыми враг атакует Запорожье. Мы покупаем дроны, средства радиоэлектронной борьбы, но все это не будет работать без логистики, за счет которой доставляются дроны на поле боя, передвигаются все подразделения. В таких автомобилях есть сверхбольшая потребность", – отметил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.