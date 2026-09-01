Після Ferrari та Lamborghini: Maserati отримає власний голлівудський фільм

Попри нинішні труднощі, Maserati має більш ніж столітню історію, тісно пов'язану з автоспортом та створенням спортивних автомобілів. Тепер історію марки вирішили перенести на великий екран у фільмі "Maserati: Брати", пише Carscoops.

Стрічка вийде вже незабаром і створена продюсером, який раніше працював над фільмами "Ferrari" та "Lamborghini: Людина-легенда". Перший отримав 73% схвалення критиків на Rotten Tomatoes, тоді як фільм про Lamborghini був значно менш успішним і має лише 6%. Наскільки вдалим виявиться новий фільм про Maserati, поки невідомо.

Хто зіграв братів Maserati

Водночас акторський склад стрічки привертає увагу: у стрічці зіграли Ентоні Гопкінс, Аль Пачіно, Енді Гарсія та Джессіка Альба. До них приєдналися Сальваторе Еспозіто в ролі Біндо Мазераті, Маттео Бассі – Етторе Мазераті, Мікеле Морроне – Альф'єрі Мазераті та Лоренцо де Моор – Карло Мазераті. Водночас Ернесто Мазераті зіграє актор Лео Феррарі.

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Від заснування бренду до гоночних перемог

Подробиць про сюжет поки небагато. Згідно із синопсисом, фільм "описує шлях родини Maserati від її заснування в 1914 році до становлення відомим італійським виробником автомобілів класу люкс, поряд із конкурентами Ferrari та Lamborghini".

Трейлер значною мірою зосереджений на ранніх роках бренду. У ньому показані стосунки між братами та їхнє особисте життя, однак значна частина історії присвячена автоспорту. Зокрема, фільм показує гоночні успіхи Maserati та передвіщає перемоги марки в "Індіанаполісі 500" у 1939 та 1940 роках. У трейлері також є драматичні сцени, зокрема аварія та епізод із вибухом.

За даними Car&Driver, режисером стрічки став Роберт Мореско. Дата широкого прокату "Maserati: Брати" наразі не розголошується.