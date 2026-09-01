Після Ferrari та Lamborghini: Maserati отримає власний голлівудський фільм

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Кадр з трейлеру фільму "Maserati: Брати"
Попри нинішні труднощі, Maserati має більш ніж столітню історію, тісно пов'язану з автоспортом та створенням спортивних автомобілів. Тепер історію марки вирішили перенести на великий екран у фільмі "Maserati: Брати", пише Carscoops.
Стрічка вийде вже незабаром і створена продюсером, який раніше працював над фільмами "Ferrari" та "Lamborghini: Людина-легенда". Перший отримав 73% схвалення критиків на Rotten Tomatoes, тоді як фільм про Lamborghini був значно менш успішним і має лише 6%. Наскільки вдалим виявиться новий фільм про Maserati, поки невідомо.
Хто зіграв братів Maserati
Водночас акторський склад стрічки привертає увагу: у стрічці зіграли Ентоні Гопкінс, Аль Пачіно, Енді Гарсія та Джессіка Альба. До них приєдналися Сальваторе Еспозіто в ролі Біндо Мазераті, Маттео Бассі – Етторе Мазераті, Мікеле Морроне – Альф'єрі Мазераті та Лоренцо де Моор – Карло Мазераті. Водночас Ернесто Мазераті зіграє актор Лео Феррарі.
Від заснування бренду до гоночних перемог
Подробиць про сюжет поки небагато. Згідно із синопсисом, фільм "описує шлях родини Maserati від її заснування в 1914 році до становлення відомим італійським виробником автомобілів класу люкс, поряд із конкурентами Ferrari та Lamborghini".
Трейлер значною мірою зосереджений на ранніх роках бренду. У ньому показані стосунки між братами та їхнє особисте життя, однак значна частина історії присвячена автоспорту. Зокрема, фільм показує гоночні успіхи Maserati та передвіщає перемоги марки в "Індіанаполісі 500" у 1939 та 1940 роках. У трейлері також є драматичні сцени, зокрема аварія та епізод із вибухом.
За даними Car&Driver, режисером стрічки став Роберт Мореско. Дата широкого прокату "Maserati: Брати" наразі не розголошується.