После Ferrari и Lamborghini: Maserati получит свой голливудский фильм

Несмотря на нынешние трудности, Maserati имеет более чем столетнюю историю, тесно связанную с автоспортом и созданием спортивных автомобилей. Теперь историю марки решили перенести на большой экран в фильме "Maserati: Братья", пишет Carscoops.

Лента выйдет уже в скором времени и создана продюсером, ранее работавшим над фильмами "Ferrari" и "Lamborghini: Человек-легенда". Первый получил 73% одобрения критиков на Rotten Tomatoes, тогда как фильм о Lamborghini был значительно менее успешным и получил лишь 6%. Насколько удачным окажется новый фильм о Maserati, пока неизвестно.

Кто сыграл братьев Maserati

В то же время, актерский состав ленты привлекает внимание: в ленте сыграли Энтони Гопкинс, Аль Пачино, Энди Гарсия и Джессика Альба. К ним присоединились Сальваторе Эспозито в роли Биндо Мазерати, Маттео Басси.– Этторе Мазерати, Микеле Морроне – Альфьери Мазерати и Лоренцо де Моор – Карло Мазерати. В то же время Эрнесто Мазерати сыграет актер Лео Феррари.

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От основания бренда до гоночных побед

Подробностей о сюжете пока немного. Согласно синопсису, фильм "описывает путь семьи Maserati от ее основания в 1914 году до становления известным итальянским производителем автомобилей класса люкс, наряду с конкурентами Ferrari и Lamborghini".

Трейлер в значительной степени сосредоточен на ранних годах бренда. В нем показаны отношения между братьями и их личная жизнь, однако значительная часть истории посвящена автоспорту. В частности, фильм показывает гоночные успехи Maserati и предсказывает победы марки в "Индианаполисе 500" в 1939 и 1940 годах. В трейлере также есть драматические сцены, в том числе авария и эпизод с взрывом.

По данным Car&Driver, режиссером фильма стал Роберт Мореско. Дата широкого проката "Maserati: Братья" пока не разглашается.