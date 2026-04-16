Після нічної атаки на Київ постраждали автосалони, є загиблі серед працівників

За даними ДСНС, унаслідок нічної атаки на Київ загинули щонайменше четверо людей, серед них дитина, а кількість поранених упродовж дня зросла до 60.

Серед загиблих в Оболонському районі — двоє охоронців автосалону, що робить цю атаку болісною і для автомобільної галузі столиці. Телеграм-канали публікують відео з місця події. На них видно десятки згорілих авто.

Удар припав по автомобільній інфраструктурі

За інформацією міської прокуратури, у столиці були пошкоджені, зокрема, автосалон, заправна станція та інші комерційні об’єкти. В Оболонському районі в районі метро Почайна горіли автомобілі, була пошкоджена складська будівля, шиномонтаж і магазин.

Удар по автоцентрах — це знищені машини, пошкоджені сервісні зони, перебої з видачею авто клієнтам та нові витрати на відновлення в момент, коли бізнес і без того працює у вкрай складних умовах.

Mazda на Почайні

Офіційний дилер Mazda на Почайні повідомив, що салон та сервісна станція не працюватимуть щонайменше до понеділка. У компанії пояснили це пошкодженням будівель унаслідок нічної ворожої атаки.

Toyota City Plaza

У Toyota City Plaza підтвердили, що дилерський центр зазнав пошкоджень від уламків. Водночас у компанії заявили, що вже працюють над відновленням і наразі намагаються зберегти звичний режим роботи для клієнтів.

УКРАВТО

Найтрагічніша інформація надійшла від УКРАВТО ГРУП . Компанія повідомила про влучання ракети, загиблих серед співробітників одного з підприємств, значні пошкодження будівлі та пожежу. На сторінці УКРАВТО КИЇВ уточнили, що загинули двоє працівників підприємства, а сам автоцентр тимчасово не працює.

За наявною інформацією та відео з місця події, внаслідок атаки згоріли десятки автомобілів Kia та Mercedes-Benz, а також постраждала будівля кузовного ремонту. Офіційного повного переліку втрат станом на зараз ще немає, однак масштаби руйнувань уже видно неозброєним оком.

Висновок

Нічна атака на Київ 16 квітня вдарила і по автомобільній інфраструктурі міста. Пошкоджені кілька дилерських центрів, частина з них призупинила роботу, частина намагається працювати далі, але найважче те, що серед працівників одного з автоцентрів є загиблі. Для автобізнесу це ще один чорний день, який нагадує: війна давно б’є не лише по фронту, а й по цивільній інфраструктурі, сервісах і людях.