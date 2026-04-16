После ночной атаки на Киев пострадали автосалоны, есть погибшие среди работников

По данным ГСЧС, в результате ночной атаки на Киев погибли по меньшей мере четыре человека, среди них ребенок, а количество раненых в течение дня возросло до 60.

Среди погибших в Оболонском районе - двое охранников автосалона, что делает эту атаку болезненной и для автомобильной отрасли столицы. Телеграм-каналы публикуют видео с места происшествия. На них видно десятки сгоревших авто.

Удар пришелся по автомобильной инфраструктуре

По информации городской прокуратуры, в столице были повреждены, в частности, автосалон, заправочная станция и другие коммерческие объекты. В Оболонском районе в районе метро Почайна горели автомобили, было повреждено складское здание, шиномонтаж и магазин.

Mazda на Почайне

Официальный дилер Mazda на Почайне сообщил, что салон и сервисная станция не будут работать как минимум до понедельника. В компании объяснили это повреждением зданий в результате ночной вражеской атаки.

Toyota City Plaza

У Toyota City Plaza подтвердили, что дилерский центр получил повреждения от обломков. В то же время в компании заявили, что уже работают над восстановлением и сейчас пытаются сохранить привычный режим работы для клиентов.

УКРАВТО

Самая трагическая информация поступила от УКРАВТО ГРУПП. Компания сообщила о попадании ракеты, погибших среди сотрудников одного из предприятий, значительные повреждения здания и пожар. На странице УКРАВТО КИЕВ уточнили, что погибли два работника предприятия, а сам автоцентр временно не работает.

По имеющейся информации и видео с места происшествия, в результате атаки сгорели десятки автомобилей Kia и Mercedes-Benz, а также пострадало здание кузовного ремонта. Официального полного перечня потерь по состоянию на сейчас еще нет, однако масштабы разрушений уже видно невооруженным глазом.

Вывод

Ночная атака на Киев 16 апреля ударила и по автомобильной инфраструктуре города. Повреждены несколько дилерских центров, часть из них приостановила работу, часть пытается работать дальше, но самое тяжелое то, что среди работников одного из автоцентров есть погибшие. Для автобизнеса это еще один черный день, который напоминает: война давно бьет не только по фронту, но и по гражданской инфраструктуре, сервисах и людях.