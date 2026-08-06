Після стрибка цін на АЗС продавці переписали цінники на вживані авто

Аналітики Інституту досліджень авторинку порівняли оголошення на Auto.Ria за липень і початок серпня 2026 року. Йдеться про заявлені продавцями ціни, а не фактичну вартість укладених угод. Остаточна сума традиційно визначається після огляду машини й торгу біля капота.

Бензинові авто додали понад 5%

Бензинові машини залишаються найбільшим сегментом української вторинки. На момент дослідження у продажу було майже 136 тисяч таких автомобілів.

За місяць їхня середня ціна зросла на 5,6% – до 9500 доларів. Це відбулося попри різке подорожчання бензину А-95 приблизно з 74,5 до 81 грн за літр.

Покупці й надалі сприймають бензинові моделі як найбільш зрозумілий варіант. Їх багато на ринку, вони добре знайомі українським майстрам і зазвичай не потребують складного дизельного обладнання.

Раніше Авто24 уже аналізував, як змінювалися ціни на вживані автомобілі протягом року. Такі зрізи показують, що середня ціна залежить не лише від попиту, а й від віку та складу машин, які саме зараз виставили на продаж.

Дизель подорожчав, але продавцям доведеться поступатися

Середня заявлена ціна дизельного автомобіля зросла на 2,6% і досягла 9900 доларів.

Аналітики пов’язують це з попереднім періодом здешевлення дизпального. Продавці встигли відреагувати на тимчасово сприятливішу ситуацію та підняли цінники.

Проте на початку серпня дизель уже коштував близько 93 грн за літр проти 76 грн місяцем раніше. Такий стрибок може швидко охолодити інтерес покупців.

Інститут досліджень авторинку припускає, що під час наступного зрізу дизельні машини можуть перейти від зростання до зниження. Якщо витрати на заправку залишатимуться високими, ринок змусить продавців активніше торгуватися.

Вплив вартості пального на вибір силової установки вже помітний у структурі продажів. Авто24 раніше розповідав, як бензин, дизель, гібриди та електромобілі ділять український авторинок.

Авто з ГБО не змінилися в ціні

Машини з газобалонним обладнанням залишилися єдиним сегментом із нульовою ціновою динамікою. Середня вартість такого автомобіля становить 4500 доларів.

Автогаз за місяць подорожчав із 40,50 до 43,50 грн за літр, однак на заявлені ціни автомобілів це поки не вплинуло.

Причина — специфічний склад пропозиції. Тут одночасно продаються старі ВАЗи й Daewoo Lanos, а також великі бензинові автомобілі зі США та Японії, на які ГБО встановили вже в Україні.

Це переважно бюджетний сегмент, де покупці особливо чутливі до ціни. Тому продавцям складніше піднімати вартість лише через зміну паливної ситуації.

Гібриди подорожчали найбільше

Найпомітніше зростання показали гібридні автомобілі. Їхня середня ціна піднялася на 7,1% — до 25 700 доларів.

На перший погляд, це можна пояснити бажанням покупців економити пальне. Гібрид не залежить від зарядної інфраструктури, але в місті здатний споживати менше бензину за звичайну машину.

Однак основною причиною зростання аналітики називають омолодження пропозиції. На вторинний ринок виходить дедалі більше відносно свіжих гібридів, які раніше продавалися новими.

Йдеться, зокрема, про Toyota RAV4 та інші сучасні моделі. Вони коштують значно дорожче за старі Toyota Prius або Ford Fusion Hybrid і підтягують середню ціну всього сегмента.

Подібний ефект Авто24 уже відзначав на початку року, коли свіжі Toyota RAV4 і Camry підняли середню вартість гібридів на вторинному ринку.

Електромобілі додали 3,3%

Середня заявлена ціна вживаного електромобіля зросла на 3,3% і становить 21 700 доларів.

Сегмент уже адаптувався до повернення ПДВ. Одночасно нові електромобілі дешевшають через конкуренцію виробників, однак стабільний попит підтримує ціни на вторинці.

Головна економічна перевага електрокара зберігається для власників, які можуть заряджати машину вдома. Для тих, хто залежить лише від публічних станцій, різниця у вартості поїздки суттєво менша.

Авто24 порівнював витрати бензинових, дизельних, газових, гібридних та електричних автомобілів у місті. Результат значною мірою залежить від умов заряджання та конкретного маршруту.

Подорожчання в оголошеннях ще не означає зростання реальних угод