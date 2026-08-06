После скачка цен на АЗС продавцы переписали ценники на подержанные автомобили

Аналитики Института исследований авторынка сравнили объявление на Auto.Ria за июль и начало августа 2026 года. Речь идет о заявленных продавцами ценах, а не фактической стоимости заключенных сделок. Окончательная сумма обычно определяется после осмотра машины и торга у капота.

Бензиновые авто прибавили более 5%

Бензиновые машины остаются самым большим сегментом украинской вторички. На момент исследования в продаже было около 136 тысяч таких автомобилей.

За месяц их средняя цена выросла на 5,6%– до 9500 долларов. Это произошло, несмотря на резкое подорожание бензина А-95 примерно с 74,5 до 81 грн за литр.

Покупатели и дальше воспринимают бензиновые модели как наиболее понятный вариант. Их много на рынке, они хорошо знакомы украинским мастерам и обычно не нуждаются в сложном дизельном оборудовании.

Ранее Авто24 уже анализировал, как изменялись цены на подержанные автомобили в течение года. Такие срезы показывают, что средняя цена зависит не только от спроса, но и от возраста и состава машин, которые сейчас выставили на продажу.

Дизель подорожал, но продавцам придется уступать

Средняя заявленная цена дизельного автомобиля выросла на 2,6% и достигла 9900 долларов.

Аналитики связывают это с предыдущим периодом удешевления дизтоплива. Продавцы успели отреагировать на временно более благоприятную ситуацию и подняли ценники.

Однако в начале августа дизель уже стоил около 93 грн. за литр против 76 грн. месяцем ранее. Такой скачок может быстро охладить интерес покупателей.

Институт исследований авторынка предполагает, что при следующем срезе дизельные машины могут перейти от роста к снижению. Если затраты на заправку останутся высокими, рынок заставит продавцов активнее торговаться.

Влияние стоимости горючего на выбор силовой установки уже заметно в структуре продаж. Авто24 раньше рассказывал, как бензин, дизель, гибриды и электромобили делят украинский авторынок.

Авто с ГБО не изменились в цене

Машины с газобаллонным оборудованием остались единственным сегментом с нулевой ценовой динамикой. Средняя стоимость такого автомобиля составляет 4500 долларов.

Автогаз за месяц подорожал с 40,50 до 43,50 грн. за литр, однако на заявленные цены автомобилей это пока не повлияло.

Причина – специфический состав предложения. Здесь одновременно продаются старые ВАЗы и Daewoo Lanos, а также крупные бензиновые автомобили из США и Японии, на которые установили ГБО уже в Украине.

Это преимущественно бюджетный сегмент, где покупатели особенно чувствительны к цене. Поэтому продавцам сложнее поднимать стоимость только из-за изменения топливной ситуации.

Гибриды подорожали больше всего

Самый заметный рост показали гибридные автомобили. Их средняя цена поднялась на 7,1% – до 25 700 долларов.

На первый взгляд это объяснимо желанием покупателей экономить горючее. Гибрид не зависит от зарядной инфраструктуры, но в городе способен потреблять меньше бензина, чем обычная машина.

Однако основной причиной роста аналитики называют омоложение предложения. На вторичный рынок выходит все больше относительно свежих гибридов, которые раньше продавались новыми.

Речь идет, в частности, о Toyota RAV4 и других современных моделях. Они стоят значительно дороже старых Toyota Prius или Ford Fusion Hybrid и подтягивают среднюю цену всего сегмента.

Подобный эффект Авто24 уже отмечал в начале года, когда свежие Toyota RAV4 и Camry подняли среднюю стоимость гибридов на вторичном рынке.

Электромобили прибавили 3,3%

Средняя заявленная цена подержанного электромобиля выросла на 3,3% и составляет 21 700 долларов.

Сегмент уже адаптировался к возврату НДС. Одновременно новые электромобили дешевеют из-за конкуренции производителей, однако стабильный спрос поддерживает цены на вторичке.

Главное экономическое преимущество электрокара сохраняется для владельцев, которые могут заряжать машину дома. Для тех, кто зависит только от публичных станций, разница в стоимости поездки существенно меньше.

Авто24 сравнивал расход бензиновых, дизельных, газовых, гибридных и электрических автомобилей в городе. Результат в значительной степени зависит от условий зарядки и конкретного маршрута.

Удорожание в объявлениях еще не означает роста реальных сделок