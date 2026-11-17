Унаслідок нічної атаки пошкоджено Південний і Північний мости, тому рух ними наразі закритий. Як повідомляє КМДА, фахівці обстежують споруди та визначають ступінь пошкоджень. Термінів відновлення руху поки не називають.

Південний та Північний мости закриті

Обидві переправи зараз не варто закладати в маршрут. Після нічної атаки рух Південним та Північним мостами повністю припинили.

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Для Північного мосту це вже не перше обмеження останнім часом. Ще до нинішньої атаки він працював за тимчасовою схемою, а легкові автомобілі не могли їхати з лівого берега на правий. Проблеми цієї споруди виникали й раніше: Auto24 ще у 2024 році писав, що Північний міст отримав обмеження вантажності.

Тепер фахівцям доведеться знову оцінювати стан конструкцій після нових пошкоджень. Саме від результатів обстеження залежатиме, коли та в якому режимі рух зможуть відновити.

Як працює Подільський міст

Подільський мостовий перехід залишається одним із головних шляхів між берегами Дніпра.

Рух ним відкритий, але під час повітряної тривоги діє тимчасове обмеження. Потік із лівого берега на правий можуть зупиняти приблизно на 15 хвилин після початку тривоги.

Тому під час планування поїздки з Троєщини, Воскресенки та інших районів лівого берега варто закладати додатковий час. Особливо у години пік, адже після закриття Північного мосту частина автомобілів неминуче перемістилася саме на цей напрямок.

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Дарницький міст і міст Метро відкриті

Дарницький міст та міст Метро зараз працюють без додаткових обмежень для автомобільного руху.

Саме Дарницький міст прийняв частину громадського транспорту, який раніше користувався Південним мостом. Зокрема, через нього перенаправили автобусні маршрути №22 та №91.

Для водіїв, які рухаються між Дарницею, Позняками, Березняками та правим берегом, ця переправа зараз є одним із найпередбачуваніших варіантів. Водночас через додатковий транспорт навантаження на під'їздах може бути значно більшим, ніж зазвичай.

На мосту Патона розширили реверсивний рух

Окрему схему запровадили на мосту Патона. Тут працює реверсивна смуга, напрямок якої змінюється залежно від часу доби.

З 06:00 до 16:00 додаткова смуга працює з лівого берега на правий. З 16:00 до 24:00 напрямок змінюється, і вона допомагає пропускати більше автомобілів із правого берега на лівий.

Раніше реверс працював лише у години найбільшого навантаження, але тепер час його роботи суттєво збільшили. Патрульна поліція просить водіїв уважно стежити за сигналами спеціальних світлофорів.

Сам міст Патона вже давно потребує великої реконструкції. Auto24 раніше розповідав, чому споруді потрібен капітальний ремонт. У нинішній ситуації його пропускна здатність стала для столиці ще важливішою.

Яким мостом краще їхати

Універсального маршруту зараз немає. Водіям із північної частини лівого берега фактично доводиться орієнтуватися передусім на Подільський міст. Для Дарниці, Позняків та прилеглих районів логічною альтернативою залишається Дарницький міст, а для центральної частини міста значно більшу роль отримав міст Патона.

При цьому звичний маршрут може виявитися не найшвидшим. Закриття одразу двох великих переправ перерозподіляє транспортні потоки по всій столиці, тому ситуацію на під'їздах до мостів краще перевіряти безпосередньо перед виїздом.

Проблема транспортного сполучення між берегами Києва існувала задовго до нинішніх атак. Auto24 раніше розповідав і про ідею будівництва автомобільних тунелів під Дніпром як альтернативи новим мостовим переходам. Тепер резервні маршрути між берегами для столиці мають уже не лише транспортне, а й безпекове значення.

Південний та Північний мости залишатимуться закритими щонайменше до завершення технічного обстеження. Тому водіям варто перед кожною поїздкою перевіряти оперативні повідомлення міської влади та навігацію, оскільки схема руху може змінюватися протягом дня.