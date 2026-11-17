В результате ночной атаки повреждены Южный и Северный мосты, поэтому движение ими пока закрыто. Как сообщает КГГА, специалисты обследуют постройки и определяют степень повреждений. Сроки возобновления движения пока не называют.

Южный и Северный мосты закрыты

Обе переправы сейчас не стоит закладывать в маршрут. После ночной атаки движение по Южному и Северному мостам полностью прекратили.

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Для Северного моста это уже не первое ограничение в последнее время. Еще до нынешней атаки он работал по временной схеме, а легковые автомобили не могли ехать с левого берега на правый. Проблемы этой постройки возникали и раньше: Auto24 еще в 2024 году писал, что Северный мост получил ограничение грузоподъемности.

Теперь специалистам придется снова оценивать состояние конструкций после новых повреждений. Именно от результатов обследования зависит, когда и в каком режиме движение смогут восстановить.

Как работает Подольский мост

Подольский мостовой переход остается одним из главных путей между берегами Днепра.

Движение им открыто, но во время воздушной тревоги действует временное ограничение. Поток с левого берега на правый может останавливаться примерно на 15 минут после начала тревоги.

Поэтому при планировании поездки с Троещины, Воскресенки и других районов левого берега следует закладывать дополнительное время. Особенно в час пик, ведь после закрытия Северного моста часть автомобилей неизбежно переместилась именно на это направление.

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Дарницкий мост и мост Метро открыты

Дарницкий мост и Метро сейчас работают без дополнительных ограничений для автомобильного движения.

Именно Дарницкий мост принял часть общественного транспорта, ранее пользовавшегося Южным мостом. В частности, через него перенаправили автобусные маршруты №22 и №91.

Для водителей, двигающихся между Дарницей, Позняками, Березняками и правым берегом, эта переправа сейчас является одним из самых предсказуемых вариантов. В то же время из-за дополнительного транспорта нагрузка на подъездах может быть значительно больше обычного.

На мосту Патона расширили реверсивное движение

Отдельную схему ввели на мосту Патона. Здесь работает реверсивная полоса, направление которой меняется в зависимости от времени суток.

С 06:00 до 16:00 дополнительная полоса работает с левого берега на правый. С 16:00 до 24:00 направление меняется, и оно помогает пропускать больше автомобилей с правого берега на левое.

Раньше реверс работал только в часы наибольшей нагрузки, но теперь время его работы существенно увеличилось. Патрульная полиция просит водителей внимательно следить за сигналами специальных светофоров.

Сам мост Патона уже давно нуждается в большой реконструкции. Auto24 ранее рассказывал, почему сооружению нужен капитальный ремонт. В нынешней ситуации его пропускная способность стала для столицы еще важнее.

Каким мостом лучше ехать

Универсального маршрута сейчас нет. Водителям с северной части левого берега практически приходится ориентироваться до этого всего на Подольский мост. Для Дарницы, Позняков и близлежащих районов логической альтернативой остается Дарницкий мост, а для центральной части города гораздо большую роль получил мост Патона.

При этом привычный маршрут может оказаться не самым быстрым. Закрытие сразу двух крупных переправ перераспределяет транспортные потоки по всей столице, поэтому ситуацию на подъездах к мостам лучше проверять перед выездом.

Проблема транспортного сообщения между берегами Киева была задолго до нынешних атак. Auto24 ранее рассказывал и о идею строительства автомобильных тоннелей под Днепром в качестве альтернативы новым мостовым переходам. Теперь резервные маршруты между берегами для столицы имеют уже не только транспортное, но и значение для безопасности.

Южный и Северный мосты будут оставаться закрытыми по меньшей мере до завершения технического обследования. Поэтому водителям следует перед каждой поездкой проверять оперативные сообщения городских властей и навигацию, поскольку схема движения может меняться в течение дня.