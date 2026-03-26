Подовжена Tesla Model Y може з’явитися в США: шпигунські фото

Під час чергового обльоту дрона над Giga Texas ентузіасти звернули увагу на незвичайний об’єкт. Йшлося про кузов автомобіля, який знаходився у дерев’яному контейнері та був частково накритий захисним матеріалом, пише Carscoops.

Читайте також: Оголошено вартість “китайської” шестимісної Tesla Model YL

На перший погляд, це лише заготовка кузова – типовий елемент у процесі тестування виробництва. Але пропорції конструкції викликали підозри: вона виглядає довшою за стандартну Model Y, що одразу породило хвилю припущень.

Версія фанатів: це може бути Model YL

Автомобільна спільнота швидко дійшла висновку, що на кадрах може бути Tesla Model YL – подовжена версія кросовера, яка вже відома на китайському ринку. Ентузіасти навіть провели власне “розслідування”: порівнювали силуети, накладали контури кузова та аналізували пропорції. Деякі пішли ще далі, використовуючи AI для створення рендерів на основі побаченого. Результат – майже повна відповідність габаритів і форми кузова з Model YL. Особливо це стосується лінії даху, задньої частини та вікон.

Чому це важливо для ринку США

Якщо інформація підтвердиться, це може означати, що Tesla готує більш практичну сімейну модель для американських покупців. Такий крок виглядає логічним на фоні потенційного скорочення ролі Tesla Model X у модельній лінійці. Подовжена Model Y могла б зайняти нішу доступнішого сімейного SUV із більшим простором у салоні.

Суперечність із заявами Маска

Цікаво, що раніше Ілон Маск натякав, що подібна версія не планується для США. Саме тому нові кадри з Техасу виглядають ще більш інтригуюче. Втім, Tesla відома своєю непередбачуваністю: компанія часто тестує різні варіанти та концепції, які не завжди доходять до серійного виробництва.

Нагадаємо: Третій ряд нової Tesla Model YL виявився незручним

Навіть якщо це лише тестовий кузов, сам факт його появи на території американського заводу свідчить про можливу адаптацію моделі для локального ринку. Це може бути як підготовка до виробництва, так і просто етап дослідження. Але інтерес до більш містких електрокросоверів очевидно зростає, і Tesla навряд чи проігнорує цей тренд. Однак, поки що жодних офіційних підтверджень немає.