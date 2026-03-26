Удлиненная Tesla Model Y может появиться в США: шпионские фото

Во время очередного облета дрона над Giga Texas энтузиасты обратили внимание на необычный объект. Речь шла о кузове автомобиля, который находился в деревянном контейнере и был частично накрыт защитным материалом, пишет Carscoops.

Читайте также: Объявлена стоимость “китайской” шестиместной Tesla Model YL

На первый взгляд, это лишь заготовка кузова – типичный элемент в процессе тестирования производства. Но пропорции конструкции вызвали подозрения: она выглядит длиннее стандартной Model Y, что сразу породило волну предположений.

Версия фанатов: это может быть Model YL

Автомобильное сообщество быстро пришло к выводу, что на кадрах может быть Tesla Model YL – удлиненная версия кроссовера, которая уже известна на китайском рынке. Энтузиасты даже провели собственное “расследование”: сравнивали силуэты, накладывали контуры кузова и анализировали пропорции. Некоторые пошли еще дальше, используя AI для создания рендеров на основе увиденного. Результат – почти полное соответствие габаритов и формы кузова с Model YL. Особенно это касается линии крыши, задней части и окон.

Почему это важно для рынка США

Если информация подтвердится, это может означать, что Tesla готовит более практичную семейную модель для американских покупателей. Такой шаг выглядит логичным на фоне потенциального сокращения роли Tesla Model X в модельной линейке. Удлиненная Model Y могла бы занять нишу более доступного семейного SUV с большим пространством в салоне.

Противоречие с заявлениями Маска

Интересно, что ранее Илон Маск намекал, что подобная версия не планируется для США. Именно поэтому новые кадры из Техаса выглядят еще более интригующе. Впрочем, Tesla известна своей непредсказуемостью: компания часто тестирует различные варианты и концепции, которые не всегда доходят до серийного производства.

Напомним: Третий ряд новой Tesla Model YL оказался неудобным

Даже если это лишь тестовый кузов, сам факт его появления на территории американского завода свидетельствует о возможной адаптации модели для локального рынка. Это может быть как подготовка к производству, так и просто этап исследования. Но интерес к более вместительным электрокроссоверам очевидно растет, и Tesla вряд ли проигнорирует этот тренд. Однако, пока что никаких официальных подтверждений нет.