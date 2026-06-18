Поки в Парижі показують концепції броньованих тракторів, в Україні їх уже серійно бронюють

У рамках галузевої виставки Eurosatory 2026 у Парижі відвідувачам продемонстрували концепцію бронювання трактора. Про це пише Авто24.

З новинкою майбутньої продукції відвідувачів знайомили лідер європейського ринку у сфері захисту балістичних кузовів і платформ Mehler Protection та виробник тракторів STEYR.

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Вони вперше демонстрували концепцію захисту M-RACC KE для тракторів на оборонній виставці Eurosatory. Проєкт покликаний підвищити безпеку оператора під час роботи в умовах підвищених ризиків та показує, що тема захисту цивільної спецтехніки набуває актуальності не лише для військових.

Оператор буде в безпеці

Продемонстрована концепція захисту для тракторів M-RACC KE розроблена відповідно до стандарту STANAG 4569 щодо захисту від кінетичних загроз (рівень 1–3), прямого вогню зі стрілецької зброї, вторинних осколкових уражень та мін (рівень 2).

Система розроблена для застосувань, де надійний захист персоналу та критично важливий. M-RACC KE особливо підходить для знешкодження вибухонебезпечних предметів (ЗВБ) та операцій у забруднених, високоризикових або критично важливих для безпеки середовищах.

Ось так на малюнку концептуально виглядає майбутній броньований трактор Terrus CVT STEYR. Ілюстрація: Mehler Protection

Таким чином повністю захищена кабіна відповідає вимогам Stanag 4569 / AEP-55 Level 2 щодо балістичного захисту, забезпечуючи високий ступінь захисту від прямого вогню, осколкових та мінних загроз.

Двоє дверей, люк у даху та піротехнічне аварійне заднє вікно забезпечують кілька аварійних шляхів евакуації

В Україні бронювання тракторів уже поставлено на потік

На відміну від концептуальних розробок, українські компанії вже кілька років займаються практичним бронюванням аграрної та будівельної техніки. Такі машини використовують у регіонах, де зберігаються ризики обстрілів, мінування або інших наслідків бойових дій.

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Лідером перелицюванням спецтехніки у вибухостійкі машини можна цілком заслужено назвати вітчизняне підприємство "Реформ". У бронюванні транспорту завод має гарні напрацювання. Війна змусила взятися ще й за будівельну спецтехніку.

Екскаватор-навантажувач Reform JCB 4CX виготовлено на базі цивільної машини. Перебудови в основному зазнала кабіна. Її змінено, хоча всередині там повністю збережено функціонал оригінальної версії.

В Україні вже у 2024 році взялися за перелицювання цивільної техніки й створили броньований екскаватор-навантажувач Reform JCB 4CX. Фото: Reform

Тут з усіх сторін поставили броньоване скло. Вся конструкція зварена з балістичної сталі марки Swebor Armor 560, що визнана багатьма виробниками техніки як найкраща у захисті й гарантує високий рівень безпеки.

Кабіна отримала люк для вентиляції та евакуації на випадок позаштатних ситуацій або блокування дверей. Оператор у захищеній кабіні почувається безпечно навіть при наїзді на міну чи її спрацюванні в ході земляних чи навантажувальних робіт.

Тут також українська броньована кабіна Reform, але вже на тракторі Mecalac TLB870. Фото: Будшляхмаш

Висновок тут один

Досвід України показує, що бронювання цивільної техніки поступово стає окремим напрямком машинобудування. Те, що на міжнародних виставках поки демонструють як перспективну концепцію, в українських реаліях уже давно використовується на практиці.