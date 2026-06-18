Пока в Париже демонстрируют концепты бронированных тракторов, в Украине их уже серийно бронируют

В рамках отраслевой выставки Eurosatory 2026 в Париже посетителям продемонстрировали концепцию бронирования трактора. Об этом пишет Авто24.

С новинкой будущей продукции посетителей знакомил лидер европейского рынка в сфере защиты баллистических кузовов и платформ Mehler Protection и производитель тракторов STEYR.

Читайте также Экскаватор-погрузчик JCB в Киеве получил бронированную кабину

Впервые концепция защиты M-RACC KE для тракторов была продемонстрирована на оборонной выставке Eurosatory. Проект призван повысить безопасность оператора при работе в условиях повышенных рисков и показывает, что тема защиты гражданской спецтехники становится актуальной не только для военных.

Оператор будет в безопасности

Продемонстрированная концепция защиты для тракторов M-RACC KE разработана в соответствии со стандартом STANAG 4569 по защите от кинетических угроз (уровень 1–3), прямого огня из стрелкового оружия, вторичных осколочных поражений и мин (уровень 2).

Система разработана для применения в условиях, где надежная защита персонала имеет критически важное значение. M-RACC KE особенно подходит для обезвреживания взрывоопасных предметов (ОВП) и операций в загрязнённых, высокорисковых или критически важных для безопасности средах.

Вот так на рисунке концептуально выглядит будущий бронированный трактор Terrus CVT STEYR. Иллюстрация: Mehler Protection

Таким образом, полностью защищённая кабина соответствует требованиям Stanag 4569 / AEP-55 Level 2 в отношении баллистической защиты, обеспечивая высокую степень защиты от прямого огня, осколочных и минных угроз.

Две двери, люк в крыше и пиротехническое аварийное заднее окно обеспечивают несколько аварийных путей эвакуации

В Украине бронирование тракторов уже поставлено на поток

В отличие от концептуальных разработок, украинские компании уже несколько лет занимаются практической бронировкой сельскохозяйственной и строительной техники. Такие машины используются в регионах, где сохраняются риски обстрелов, минирования или других последствий боевых действий.

Читайте также Еще один трактор с бронированной кабиной показали в Киеве

Лидером по переоборудованию спецтехники в взрывостойкие машины можно вполне заслуженно назвать отечественное предприятие "Реформ". В области бронирования транспорта завод имеет хорошие наработки. Война заставила заняться еще и строительной спецтехникой.

Экскаватор-погрузчик Reform JCB 4CX изготовлен на базе гражданской машины. Перестройки в основном коснулись кабины. Ее изменили, хотя внутри полностью сохранен функционал оригинальной версии.

В Украине уже в 2024 году приступили к переоборудованию гражданской техники и создали бронированный экскаватор-погрузчик Reform JCB 4CX. Фото: Reform

Здесь со всех сторон установлено бронированное стекло. Вся конструкция сварена из баллистической стали марки Swebor Armor 560, которая признана многими производителями техники как лучшая в плане защиты и гарантирует высокий уровень безопасности.

Кабина получила люк для вентиляции и эвакуации на случай нештатных ситуаций или блокировки дверей. Оператор в защищённой кабине чувствует себя в безопасности даже при наезде на мину или её срабатывании в ходе земляных или погрузочных работ.

Здесь также представлена украинская бронированная кабина Reform, но уже на тракторе Mecalac TLB870. Фото: Будшляхмаш

Вывод здесь один

Опыт Украины показывает, что бронирование гражданской техники постепенно становится отдельным направлением машиностроения. То, что на международных выставках пока демонстрируют как перспективную концепцию, в украинских реалиях уже давно используется на практике.