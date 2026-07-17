Polaris почав продавати армійські машини за новою схемою НАТО

Про обидва контракти повідомила компанія Polaris Government and Defense – оборонний підрозділ Polaris Inc. (NYSE: PII).

Самі машини не є новинкою. Сімейство MRZR вже давно використовується в багатьох арміях світу. Водночас виробник постійно модернізує платформу, і саме машини нового покоління стали предметом останніх контрактів.

Бельгія закупила тактичні Polaris MRZR D4 через контракт НАТО

Міністерство оборони Бельгії вперше розмістило замовлення на тактичні позашляховики Polaris MRZR D4 у межах рамкового контракту NSPA. Вартість угоди становить 10,6 млн доларів. Фактично ця закупівля стала першим практичним застосуванням рамкової угоди, укладеної між Polaris та NSPA у 2025 році.

Нові машини замінять застарілі всюдиходи Groundhog, що перебувають на службі бельгійської армії з 2009 року. Polaris MRZR D4 призначені для сил спеціальних операцій, експедиційних місій та підрозділів швидкого реагування.

Військова малолітражка Polaris MRZR D4 у статусі машини переднього краю інколи важливіша за танк чи бронетранспортер, особливо у рейді чи розвідці. Фото: Polaris Government and Defense та з відкритих джерел

Армійська малолітражка оснащена 1,0-літровим дизельним двигуном потужністю 55 к.с., має повний привід із можливістю переходу в режим 4х2, модульну конструкцію та може транспортуватися літаками й вертольотами. За потреби її використовують для перевезення особового складу, вантажів, евакуації поранених або встановлення спеціального обладнання.

За габаритами це компактний військовий багі: довжина становить 357 см, ширина – 151 см, висота – 187 см. При повній масі 1633 кг машина здатна долати до 322 км на одному баку пального.

Додатковою перевагою є штатна фронтальна лебідка із тяговим зусиллям 4500 фунтів (2022 кг), яка дозволяє самостійно вибратися з багнюки або витягнути іншу техніку чи вантаж.

Платформа, перевірена військовими

Сьогодні машини сімейства MRZR використовують понад 50 армій і силових структур світу. Платформа адаптована для встановлення систем боротьби з безпілотниками, засобів зв'язку, розвідувального обладнання, лазерних комплексів та іншого військового оснащення.

За потреби машину можна швидко переобладнати для медичної евакуації, у тому числі лежачих поранених.

США вже переходять на нове покоління

Менш ніж за місяць до бельгійської закупівлі Корпус морської піхоти США (USMC) оформив перше замовлення на понад 70 надлегких тактичних машин Polaris MRZR Alpha за новим контрактом ULTV.

Більшість машин отримали нову систему експорту електроенергії потужністю 5 кВт, яка дозволяє живити сучасні системи зв'язку, управління та боротьби з безпілотниками без використання окремого генератора.

Новий п'ятирічний контракт між Polaris і Корпусом морської піхоти США оцінюється у 98 млн доларів. На озброєнні USMC уже перебуває понад 500 MRZR Alpha, які використовують для логістики, медичної евакуації, розвідки, боротьби з безпілотниками та підтримки експедиційних операцій.

MRZR Alpha - це найсучасніший 4-місний легкий тактичний транспортний засіб Polaris, розроблений для задоволення потреб експедиційних сил. Фото: Polaris Government and Defense та з відкритих джерел

На відміну від MRZR D4, модель Alpha більша й значно потужніша. Вона оснащена 1,5-літровим чотирициліндровим турбодизелем потужністю 118 к.с. (240 Нм), 8-ступеневою автоматичною коробкою передач і повним приводом із режимами 2WD, 4WD та 4WD Lock.

Дорожній просвіт становить 31,75 см, що навіть більше, ніж у багатьох вантажівок середнього класу повною масою 5 - 12 тонн.

Рекомендована вантажність двомісної версії становить 635 кг, а чотиримісної – 907 кг. Конструкція має певний запас міцності, однак виробник не рекомендує регулярно перевищувати ці показники. Незалежно від модифікації, буксирувальна здатність машини сягає 680 кг.

Орієнтовний запас ходу на одній заправці становить близько 480 км. Під час руху із повним навантаженням бездоріжжям або розбитими польовими дорогами цей показник зменшується приблизно до 365 км.