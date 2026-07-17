Polaris начала продавать армейские машины по новой схеме НАТО

Об обоих контрактах сообщила компания Polaris Government and Defense – оборонное подразделение Polaris Inc. (NYSE: PII).

Сами машины не являются новинкой. Семейство MRZR уже давно используется во многих армиях мира. В то же время производитель постоянно модернизирует платформу, и именно машины нового поколения стали предметом последних контрактов.

Бельгия закупила тактические Polaris MRZR D4 по контракту с НАТО

Министерство обороны Бельгии впервые разместило заказ на тактические внедорожники Polaris MRZR D4 в рамках рамочного контракта NSPA. Стоимость сделки составляет 10,6 млн долларов. Фактически эта закупка стала первым практическим применением рамочного соглашения, заключенного между Polaris и NSPA в 2025 году.

Новые машины заменят устаревшие вездеходы Groundhog, находящиеся на вооружении бельгийской армии с 2009 года. Polaris MRZR D4 предназначены для сил специальных операций, экспедиционных миссий и подразделений быстрого реагирования.

Военная малолитражка Polaris MRZR D4 в качестве машины передового края порой важнее танка или бронетранспортера, особенно в рейде или при разведке. Фото: Polaris Government and Defense и из открытых источников

Армейская малолитражка оснащена 1,0-литровым дизельным двигателем мощностью 55 л.с., имеет полный привод с возможностью перехода в режим 4х2, модульную конструкцию и может транспортироваться самолетами и вертолетами. При необходимости ее используют для перевозки личного состава, грузов, эвакуации раненых или установки специального оборудования.

По габаритам это компактный военный багги: длина составляет 357 см, ширина – 151 см, высота – 187 см. При полной массе 1633 кг машина способна преодолевать до 322 км на одном баке топлива.

Дополнительным преимуществом является штатная фронтальная лебедка с тяговым усилием 4500 фунтов (2022 кг), которая позволяет самостоятельно выбраться из грязи или вытащить другую технику или груз.

Платформа, проверенная военными

Сегодня машины семейства MRZR используют более 50 армий и силовых структур мира. Платформа адаптирована для установки систем борьбы с беспилотниками, средств связи, разведывательного оборудования, лазерных комплексов и другого военного снаряжения.

При необходимости машину можно быстро переоборудовать для медицинской эвакуации, в том числе лежачих раненых.

США уже переходят на новое поколение

Менее чем за месяц до бельгийской закупки Корпус морской пехоты США (USMC) оформил первый заказ на более чем 70 сверхлегких тактических машин Polaris MRZR Alpha по новому контракту ULTV.

Большинство машин получили новую систему экспорта электроэнергии мощностью 5 кВт, которая позволяет питать современные системы связи, управления и борьбы с беспилотниками без использования отдельного генератора.

Новый пятилетний контракт между Polaris и Корпусом морской пехоты США оценивается в 98 млн долларов. На вооружении USMC уже находится более 500 MRZR Alpha, которые используются для логистики, медицинской эвакуации, разведки, борьбы с беспилотниками и поддержки экспедиционных операций.

MRZR Alpha – это самое современное 4-местное легкое тактическое транспортное средство Polaris, разработанное для удовлетворения потребностей экспедиционных сил. Фото: Polaris Government and Defense и из открытых источников

В отличие от MRZR D4, модель Alpha больше и значительно мощнее. Она оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодизелем мощностью 118 к.с. (240 Нм), 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с режимами 2WD, 4WD и 4WD Lock.

Дорожный просвет составляет 31,75 см, что даже больше, чем у многих грузовиков среднего класса полной массой 5–12 тонн.

Рекомендуемая грузоподъемность двухместной версии составляет 635 кг, а четырехместной – 907 кг. Конструкция имеет определенный запас прочности, однако производитель не рекомендует регулярно превышать эти показатели. Независимо от модификации, буксировочная способность машины достигает 680 кг.

Ориентировочный запас хода на одной заправке составляет около 480 км. При движении с полной загрузкой по бездорожью или разбитым полевым дорогам этот показатель уменьшается примерно до 365 км.