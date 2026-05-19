У Польщі ремонтуватимуть двигуни танків Abrams з усього світу: Україна не виняток

ФОТО: Колаж Авто24|
Два сервісні центри в світі, а у Польщі буде третій - цілий завод з ремонту й обслуговування двигунів
Такими двигунами комплектуються сучасні американські танки Abrams. Їх складний ремонт звичайній майстерні непідвладний з певних технічних причин.
Відповідну угоду підписали польський Військовий авіаційний завод №1 та американська компанія Honeywell. На церемонії були присутні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш та представники США.
Читайте також Американські танки Abrams в Україні отримали динамічний захист
Європейський ексклюзив
До цього моменту офіційне сервісне обслуговування двигунів AGT1500 здійснювалося лише у США та Австралії. Тепер до цього “закритого клубу” приєднається Польща.
Йдеться про один із найскладніших компонентів танка Abrams – газотурбінний двигун потужністю 1500 к.с., який забезпечує високу динаміку та мобільність бойової машини. Саме через складність конструкції такі силові установки потребують спеціалізованого сервісу та сертифікованих ремонтних центрів.
Що робитимуть у Дембліні
Новий центр займатиметься:
- діагностикою двигунів AGT1500;
- капітальним ремонтом;
- технічним обслуговуванням;
- підготовкою персоналу;
- створенням складів запчастин та логістики.
Читайте також За легендарний танковий двигун до Т-34, який досі у строю, харківського конструктора розстріляли
Для цього модернізують виробничі потужності та технічну базу підприємства. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 300 млн злотих.
Цікаво, що Wojskowe Zakłady Lotnicze №1 раніше спеціалізувався переважно на авіаційній техніці. Тепер підприємство стане одним із ключових елементів підтримки польських бронетанкових сил.
Польща активно нарощує парк Abrams
Створення сервісного центру безпосередньо пов’язане з масштабними закупівлями танків Abrams для польської армії.
Наразі Польща вже отримала 116 вживаних танків M1A1 Abrams, продовжує формування в частинах законтрактованих 250 новітніх M1A2 SEPv3.
Разом із танками країна отримує боєприпаси, тренажери, логістичні пакети та інфраструктуру для повного циклу експлуатації.
Читайте також З Австралії в Україну відправляються 49 танків Abrams
Може стати центром для всієї Європи
Хоча новий хаб створюють насамперед для польської армії, у перспективі він може обслуговувати й інші країни Європи, які використовують Abrams або планують їх закупівлю. Україна не виняток.
Фактично Польща поступово формує власний регіональний центр підтримки американської бронетехніки – із ремонтом, логістикою та технічним супроводом без необхідності відправляти двигуни за океан.