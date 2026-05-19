У Польщі ремонтуватимуть двигуни танків Abrams з усього світу: Україна не виняток

Польща стане першою країною Європи та третьою у світі, яка зможе самостійно обслуговувати газотурбінні двигуни танків M1 Abrams. У місті Демблін створюють авторизований сервісний центр для двигунів AGT1500.
Два сервісні центри в світі, а у Польщі буде третій - цілий завод з ремонту й обслуговування двигунів

Валентин Ожго
19 травня, 21:21
Такими двигунами комплектуються сучасні американські танки Abrams. Їх складний ремонт звичайній майстерні непідвладний з певних технічних причин.

Відповідну угоду підписали польський Військовий авіаційний завод №1 та американська компанія Honeywell. На церемонії були присутні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш та представники США.

Європейський ексклюзив

До цього моменту офіційне сервісне обслуговування двигунів AGT1500 здійснювалося лише у США та Австралії. Тепер до цього “закритого клубу” приєднається Польща.

Йдеться про один із найскладніших компонентів танка Abrams – газотурбінний двигун потужністю 1500 к.с., який забезпечує високу динаміку та мобільність бойової машини. Саме через складність конструкції такі силові установки потребують спеціалізованого сервісу та сертифікованих ремонтних центрів.


Що робитимуть у Дембліні

Новий центр займатиметься:

  • діагностикою двигунів AGT1500;
  • капітальним ремонтом;
  • технічним обслуговуванням;
  • підготовкою персоналу;
  • створенням складів запчастин та логістики.

Для цього модернізують виробничі потужності та технічну базу підприємства. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 300 млн злотих.
Цікаво, що Wojskowe Zakłady Lotnicze №1 раніше спеціалізувався переважно на авіаційній техніці. Тепер підприємство стане одним із ключових елементів підтримки польських бронетанкових сил.


Польща активно нарощує парк Abrams

Створення сервісного центру безпосередньо пов’язане з масштабними закупівлями танків Abrams для польської армії.

Наразі Польща вже отримала 116 вживаних танків M1A1 Abrams, продовжує формування в частинах законтрактованих 250 новітніх M1A2 SEPv3.

Разом із танками країна отримує боєприпаси, тренажери, логістичні пакети та інфраструктуру для повного циклу експлуатації.

Може стати центром для всієї Європи

Хоча новий хаб створюють насамперед для польської армії, у перспективі він може обслуговувати й інші країни Європи, які використовують Abrams або планують їх закупівлю. Україна не виняток.

Фактично Польща поступово формує власний регіональний центр підтримки американської бронетехніки – із ремонтом, логістикою та технічним супроводом без необхідності відправляти двигуни за океан.

