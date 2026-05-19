У Польщі ремонтуватимуть двигуни танків Abrams з усього світу: Україна не виняток

Такими двигунами комплектуються сучасні американські танки Abrams. Їх складний ремонт звичайній майстерні непідвладний з певних технічних причин.

Відповідну угоду підписали польський Військовий авіаційний завод №1 та американська компанія Honeywell. На церемонії були присутні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш та представники США.

Читайте також Американські танки Abrams в Україні отримали динамічний захист

Європейський ексклюзив

До цього моменту офіційне сервісне обслуговування двигунів AGT1500 здійснювалося лише у США та Австралії. Тепер до цього “закритого клубу” приєднається Польща.

Йдеться про один із найскладніших компонентів танка Abrams – газотурбінний двигун потужністю 1500 к.с., який забезпечує високу динаміку та мобільність бойової машини. Саме через складність конструкції такі силові установки потребують спеціалізованого сервісу та сертифікованих ремонтних центрів.



Що робитимуть у Дембліні

Новий центр займатиметься:

діагностикою двигунів AGT1500;

капітальним ремонтом;

технічним обслуговуванням;

підготовкою персоналу;

створенням складів запчастин та логістики.

Читайте також За легендарний танковий двигун до Т-34, який досі у строю, харківського конструктора розстріляли



Для цього модернізують виробничі потужності та технічну базу підприємства. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 300 млн злотих.

Цікаво, що Wojskowe Zakłady Lotnicze №1 раніше спеціалізувався переважно на авіаційній техніці. Тепер підприємство стане одним із ключових елементів підтримки польських бронетанкових сил.



Польща активно нарощує парк Abrams

Створення сервісного центру безпосередньо пов’язане з масштабними закупівлями танків Abrams для польської армії.

Наразі Польща вже отримала 116 вживаних танків M1A1 Abrams, продовжує формування в частинах законтрактованих 250 новітніх M1A2 SEPv3.

Разом із танками країна отримує боєприпаси, тренажери, логістичні пакети та інфраструктуру для повного циклу експлуатації.

Читайте також З Австралії в Україну відправляються 49 танків Abrams

Може стати центром для всієї Європи

Хоча новий хаб створюють насамперед для польської армії, у перспективі він може обслуговувати й інші країни Європи, які використовують Abrams або планують їх закупівлю. Україна не виняток.

Фактично Польща поступово формує власний регіональний центр підтримки американської бронетехніки – із ремонтом, логістикою та технічним супроводом без необхідності відправляти двигуни за океан.