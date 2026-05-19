В Польше будут ремонтировать двигатели танков Abrams со всего мира: Украина не исключение

Такими двигателями комплектуются современные американские танки Abrams. Их сложный ремонт обычной мастерской неподвластен по определенным техническим причинам.

Соответствующее соглашение подписали польский Военный авиационный завод №1 и американская компания Honeywell. На церемонии присутствовали премьер-министр Польши Дональд Туск, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и представители США.

Европейский эксклюзив

До этого момента официальное сервисное обслуживание двигателей AGT1500 осуществлялось только в США и Австралии. Теперь к этому "закрытому клубу" присоединится Польша.

Речь идет об одном из самых сложных компонентов танка Abrams – газотурбинном двигателе мощностью 1500 л.с., который обеспечивает высокую динамику и мобильность боевой машины. Именно из-за сложности конструкции такие силовые установки требуют специализированного сервиса и сертифицированных ремонтных центров.



Что будут делать в Демблине

Новый центр будет заниматься:

диагностикой двигателей AGT1500;

капитальным ремонтом;

техническим обслуживанием;

подготовкой персонала;

созданием складов запчастей и логистики.

Для этого модернизируют производственные мощности и техническую базу предприятия. Стоимость проекта оценивается примерно в 300 млн злотых.

Интересно, что Wojskowe Zakłady Lotnicze №1 ранее специализировался преимущественно на авиационной технике. Теперь предприятие станет одним из ключевых элементов поддержки польских бронетанковых сил.



Польша активно наращивает парк Abrams

Создание сервисного центра напрямую связано с масштабными закупками танков Abrams для польской армии.

Сейчас Польша уже получила 116 подержанных танков M1A1 Abrams, продолжает формирование в частях законтрактованных 250 новейших M1A2 SEPv3.

Вместе с танками страна получает боеприпасы, тренажеры, логистические пакеты и инфраструктуру для полного цикла эксплуатации.

Может стать центром для всей Европы

Хотя новый хаб создают прежде всего для польской армии, в перспективе он может обслуживать и другие страны Европы, которые используют Abrams или планируют их закупку. Украина не исключение.

Фактически Польша постепенно формирует собственный региональный центр поддержки американской бронетехники – с ремонтом, логистикой и техническим сопровождением без необходимости отправлять двигатели за океан.