Польща випробує свою військову техніку на фронті в Україні

Таке прагнення вже не приховує заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик. Як пише Defence24, про це він відкрито заявив під час конференції в Жешуві.

І хоча повністю цю програму чиновник оборонного відомства не розкрив, експерти відразу ж заявили, що мова йде як про наземну колісну та гусеничну бойову техніку з позначкою Made in Poland, в т.ч. роботизовану, так і про повітряні безпілотники.

Україна як полігон реального бою

За словами Томчика, сучасна війна зробила Україну унікальним середовищем для перевірки техніки в реальних умовах. Польські розробки спершу тестуватимуть на внутрішніх полігонах країни, а потім перевезуть на передову для безпосереднього випробування у бойових умовах.

"Це дає реальне розуміння того, що працює, а що ні, – зазначив Цезарій Томчик.

У цьому висловлюванні нічого дивного немає, свого часу подібним полігоном для тестування різних видів озброєнь й техніки був В'єтнам, де фактично йшло неафішоване випробування як радянських, американських зразків, а також з усього світу через посередників. При цьому там від випробувань страждали в'єтнамці.

Україна також від війни страждає, гинуть на фронті люди, але у нинішніх умовах тестування польської техніки на українському театрі бойових дій нашим підрозділам йде на користь:навіть один додатковий снаряд, одна черга чи запущена по ворогу ракета шкодять окупантам та наближають перемогу.

Якщо оновлений польський бронетранспортер Rosomak 8х8 з 30-мм гарматою Mark 44 Bushmaster II та кулеметом 12,7-мм WKM на випробуваннях в Україні знищить хоча б з десяток окупантів, то хай тестують у нас десятки таких машин. Фото: Rosomak S.A.

Коли польська машина на іспиті фронтом вивезе з передової хоча б одного пораненого захисника, то це вже допомога й щастя чиїсь родині.

Ставка на спільні технології

Другим ключовим напрямком стане обмін технологіями та розвиток спільних проєктів. Як приклад уже чинної кооперації Томчик навів компанію WB Electronics, але підкреслив необхідність розширення партнерства.

У перспективі розглядається й спільне виробництво безпілотників у Польщі. Водночас для цього потрібна чітка модель співпраці, яка врахує інтереси обох країн та потреби України у війні.

Польща була і лишається найвідданішим союзником

Польща одна з перших відгукнулася на потреби України в техніці та озброєнні. За підрахунками Defence24, тільки в сегменті бронетехніки й танків до підрозділів Сил оборони надійшли:

PT-91 Twardy – модернізовані польські танки (на базі Т-72) з покращеним динамічним захистом ERAWA, новітніми системи керування вогнем та покращеними двигунами;

Rosomak (BWP-1) – бронетранспортери у варіанті БМП із 30-мм автоматичною гарматою;

T-72M1 / T-72M1R – велика кількість танків Т-72, модернізованих або адаптованих у Польщі;

Oncilla – легкі бронемашини (ліцензійна польська версія українського “Дозор-Б”).



За повідомленням Wszystko Co Najważniejsze з посиланням на звіт Канцелярії Прем'єр-міністра від жовтня 2025 року, у 2022-2024 роках до України було відправлено найбільші пожертви з польських військових складів загалом 318 танків та 586 інших різних типів бронетехніки:

танки Т-72 у різних модифікаціях;

танки ПТ-91;

танки Leopard 2A4,

бойові машини BWP-1;

розвідувальні машини БРДМ-2;

бронетранспортери Rosomak),

а також 137 різних типів артилерійських систем, включаючи пострадянські 2С1 "Гвоздики" та БМ-21 "Град", плюс сучасні польські "Kraby" та "Raki".

Від допомоги – до партнерства

Заяви польської сторони свідчать про зміну формату взаємодії – від простої військової допомоги до глибшої промислової кооперації. Йдеться про створення спільної технологічної бази та використання даних із поля бою для швидшої розробки нових рішень.

Очікується, що такі підходи дозволять скоротити цикл створення озброєння, особливо у сфері дронів, та підвищити їх ефективність на фронті.