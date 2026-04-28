Польша испытает свою военную технику на фронте в Украине

Такое стремление уже не скрывает заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик. Как пишет Defence24, об этом он открыто заявил во время конференции в Жешуве.

И хотя полностью эту программу чиновник оборонного ведомства не раскрыл, эксперты сразу же заявили, что речь идет как о наземной колесной и гусеничной боевой технике с пометкой Made in Poland, в т.ч. роботизированной, так и о воздушных беспилотниках.

Украина как полигон реального боя

По словам Томчика, современная война сделала Украину уникальной средой для проверки техники в реальных условиях. Польские разработки сначала будут тестировать на внутренних полигонах страны, а затем перевезут на передовую для непосредственного испытания в боевых условиях.

"Это дает реальное понимание того, что работает, а что нет, – отметил Цезарий Томчик.

В этом высказывании ничего удивительного нет, в свое время подобным полигоном для тестирования различных видов вооружений и техники был Вьетнам, где фактически шло неафишируемое испытание как советских, американских образцов, а также со всего мира через посредников. При этом там от испытаний страдали вьетнамцы.

Украина также от войны страдает, гибнут на фронте люди, но в нынешних условиях тестирования польской техники на украинском театре боевых действий нашим подразделениям идет на пользу: даже один дополнительный снаряд, одна очередь или запущенная по врагу ракета вредят оккупантам и приближают победу.

Если обновленный польский бронетранспортер Rosomak 8х8 с 30-мм пушкой Mark 44 Bushmaster II и пулеметом 12,7-мм WKM на испытаниях в Украине уничтожит хотя бы с десяток оккупантов, то пусть тестируют у нас десятки таких машин. Фото: Rosomak S.A.

Когда польская машина на экзамене фронтом вывезет с передовой хотя бы одного раненого защитника, то это уже помощь и счастье чьей-то семье.

Ставка на совместные технологии

Вторым ключевым направлением станет обмен технологиями и развитие совместных проектов. В качестве примера уже действующей кооперации Томчик привел компанию WB Electronics, но подчеркнул необходимость расширения партнерства.

В перспективе рассматривается и совместное производство беспилотников в Польше. В то же время для этого нужна четкая модель сотрудничества, которая учтет интересы обеих стран и потребности Украины в войне.

Польша была и остается самым преданным союзником

Польша одна из первых откликнулась на потребности Украины в технике и вооружении. По подсчетам Defence24, только в сегменте бронетехники и танков в подразделения Сил обороны поступили:

PT-91 Twardy – модернизированные польские танки (на базе Т-72) с улучшенной динамической защитой ERAWA, новейшими системы управления огнем и улучшенными двигателями;

Rosomak (BWP-1) – бронетранспортеры в варианте БМП с 30-мм автоматической пушкой;

T-72M1 / T-72M1R – большое количество танков Т-72, модернизированных или адаптированных в Польше;

Oncilla – легкие бронемашины (лицензионная польская версия украинского “Дозор-Б”).



По сообщению Wszystko Co Najważniejsze со ссылкой на отчет Канцелярии Премьер-министра от октября 2025 года, в 2022-2024 годах в Украину было отправлено крупнейшие пожертвования из польских военных складов в целом 318 танков и 586 других различных типов бронетехники:

танки Т-72 в различных модификациях;

танки ПТ-91;

танки Leopard 2A4,

боевые машины BWP-1;

разведывательные машины БРДМ-2;

бронетранспортеры Rosomak),

а также 137 различных типов артиллерийских систем, включая постсоветские 2С1 "Гвоздики" и БМ-21 "Град", плюс современные польские "Kraby" i "Raki".

От помощи – к партнерству

Заявления польской стороны свидетельствуют об изменении формата взаимодействия – от простой военной помощи к более глубокой промышленной кооперации. Речь идет о создании совместной технологической базы и использовании данных с поля боя для быстрой разработки новых решений.

Ожидается, что такие подходы позволят сократить цикл создания вооружения, особенно в сфере дронов, и повысить их эффективность на фронте.