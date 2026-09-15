Польща зробить платним вʼїзд до України: скільки доведеться платити

Нові правила мають стосуватися всього вантажного руху на виїзд із Польщі через визначені дорожні пункти пропуску на зовнішньому кордоні ЄС, причому без поділу вантажівок за категоріями повної маси.

Про це повідомляють польські Rzeczpospolita та Bankier.pl з посиланням на проєкт змін до митного законодавства, підготовлений Міністерством фінансів Польщі.

Коли запрацює нова система

Зміни поки що є законопроєктом, а не чинним правилом. За нинішнім планом нові положення набудуть чинності 1 лютого 2027 року, а сама система бронювання має запрацювати 1 березня 2027 року.

Тобто перевізникам дають місяць між набуттям чинності законодавчими змінами та запуском електронного бронювання.

Йдеться саме про виїзд вантажного транспорту з Польщі через зовнішній кордон Євросоюзу. Це важливе уточнення: мова не про всі польські кордони, а про визначені дорожні пункти пропуску на зовнішньому кордоні ЄС.

Для українських перевізників нововведення особливо важливе, адже польсько-український кордон є одним із головних напрямків руху вантажівок між Україною та Євросоюзом.

За бронювання доведеться заплатити 20 злотих

Згідно з проєктом, за кожне бронювання стягуватимуть 20 злотих (240 грн). Платити можна буде тільки електронним способом. Готівку або звичайний банківський переказ для цієї операції не передбачають.

Причому це не плата безпосередньо за перетин кордону. Польське Міністерство фінансів називає її способом дисциплінувати користувачів системи, щоб водії та перевізники не бронювали місця "про запас".

Якщо вантажівка не прибуде до пункту пропуску в заброньований час, сплачені 20 злотих не повернуть. Саме ця умова має стимулювати перевізників бронювати лише реальні рейси.

Забронювати зможе водій або перевізник

Система працюватиме через польську Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, відому як PUESC. Передбачена також можливість користуватися мобільним застосунком.

Бронювання зможе оформити безпосередньо водій вантажівки або компанія, зареєстрована в PUESC через свого представника.

Це означає, що транспортній компанії не обов'язково чекати, поки водій сам оформить заявку. Перевізник зможе планувати проходження кордону централізовано.

Подібна цифровізація черг для українських перевізників уже не є чимось незнайомим. Auto24 раніше розповідав, як змінювали правила роботи української системи єЧерга для вантажівок. Польська система, однак, працюватиме за іншою логікою, оскільки передбачає конкретне платне бронювання часу та місця.

Буде три типи бронювання

Польський законопроєкт передбачає три варіанти.

Стандартне бронювання

Цей варіант буде доступним для всіх видів вантажів. Перевізник сам обиратиме пункт пропуску, дату та час, якщо потрібне часове вікно буде вільним.

Важливо, що стандартне бронювання можна буде використовувати також для так званих чутливих вантажів. Для них передбачено окремий пріоритетний механізм.

Пріоритетне бронювання

Цей варіант призначений для вантажів, які потребують першочергового обслуговування. Серед них польське Міністерство фінансів називає живих тварин, швидкопсувні та небезпечні вантажі, гуманітарну допомогу і кров.

Перевізник також зможе сам вибрати пункт пропуску, дату та час.

Але тут є важливий нюанс. Пріоритет потрібно буде обґрунтувати характером вантажу. Якщо водій або компанія безпідставно скористаються пріоритетом, бронювання можуть скасувати, а транспортний засіб фактично втратить перевагу та буде відправлений за межі пункту пропуску.

Тобто просто поставити галочку "пріоритет" заради швидшого проходження кордону не вийде.

Додаткове, або доповнювальне, бронювання

Третій варіант призначений для тих, хто не хоче або не може самостійно вибрати дату й час.

У такому разі система поставить вантажівку в кінець черги на обраному пункті пропуску. Водночас водій або перевізник отримає інформацію про кількість машин перед ним та орієнтовну дату й час обслуговування.

Фактично це цифровий варіант звичайної черги, але без необхідності самостійно вираховувати, коли приблизно підійде черга.

Навіщо Польщі нова система

Головна мета реформи - зробити рух вантажівок через зовнішній кордон більш прогнозованим.

Зараз великі черги можуть виникати через нерівномірне навантаження на пункти пропуску. Для перевізника це означає не лише втрачений час водія, а й додаткові витрати на пальне, стоянки, оплату праці та ризик запізнення з доставкою.

Польська сторона розраховує, що попереднє бронювання дозволить краще розподіляти транспортний потік та зменшити час очікування. Серед очікуваних переваг для бізнесу польські представники називають можливість точніше планувати рейси та зменшити ризик втрат через затримки.

Проблема черг для міжнародних перевізників не нова. Auto24 ще раніше писав про ситуацію, коли черги вантажівок на західному кордоні України сягали десятків кілометрів, а очікування могло тривати кілька діб.

Зараз Польща хоче вирішувати цю проблему вже не просто збільшенням пропускної здатності окремих пунктів, а керуванням потоком вантажівок ще до їхнього прибуття на кордон.

Для українських перевізників це означає нову процедуру

Якщо законопроєкт ухвалять у запропонованому вигляді, українська вантажівка, яка виїжджатиме з Польщі в Україну через пункт пропуску, що підпадатиме під нову систему, повинна буде мати відповідне бронювання.

Для перевізників це означатиме ще один елемент планування міжнародного рейсу. Потрібно буде заздалегідь визначити пункт пропуску та час прибуття або погодитися на місце в кінці черги, яке визначить система.

При цьому польська влада прямо пропонує поширити обов'язкове бронювання на весь дорожній вантажний рух без розподілу за тоннажем. Саме тому нововведення може стосуватися значно ширшого кола комерційного транспорту, ніж нинішні системи, що працюють лише для окремих категорій вантажівок.

Для українських далекобійників це не перша цифрова система керування чергами. Раніше Auto24 вже розповідав, що онлайн-запис на перетин кордону показав свою ефективність, коли українська єЧерга почала працювати на дедалі більшій кількості пунктів пропуску.

Тепер подібна логіка поступово поширюється і на інший бік кордону. Різниця в тому, що польська система передбачатиме ще й плату за саме бронювання.