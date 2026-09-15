Польша сделает платным въезд в Украину: сколько придется платить

Новые правила должны относиться к всему грузовому движению на выезд из Польши через определенные дорожные пункты пропуска на внешней границе ЕС, причем без разделения грузовиков по категориям полной массы.

Об этом сообщают польские Rzeczpospolita да Bankier.pl со ссылкой на проект изменений в таможенное законодательство, подготовленный Министерством финансов Польши.

Когда заработает новая система

Изменения пока являются законопроектом, а не действующим правилом. По нынешнему плану новые положения вступят в силу 1 февраля 2027, а сама система бронирования должна заработать 1 марта 2027 года.

То есть перевозчикам дают месяц между вступлением в силу законодательных изменений и запуском электронного бронирования.

Речь идет именно о выезде грузового транспорта из Польши через внешнюю границу Евросоюза. Это важное уточнение: речь не обо всех польских границах, а об определенных дорожных пунктах пропуска на внешней границе ЕС.

Для украинских перевозчиков нововведение особенно важно, ведь польско-украинская граница является одним из главных направлений движения грузовиков между Украиной и Евросоюзом.

За бронирование придется заплатить 20 злотых

Согласно проекту, за каждое бронирование будут взиматься 20 злотых (240 грн). Платить можно будет только электронным способом. Наличные или обычный банковский перевод для этой операции не предусматривают.

Причем это не плата непосредственно за пересечение границы. Польское Министерство финансов называет ее способом дисциплинировать пользователей системы, чтобы водители и перевозчики не бронировали места "про запас".

Если грузовик не прибудет в пункт пропуска в забронированное время, уплаченные 20 злотых не вернут. Именно это условие должно стимулировать перевозчиков бронировать только реальные рейсы.

Забронировать сможет водитель или перевозчик

Система будет работать через польскую Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, известную как PUESC. Предусмотрена также возможность использования мобильного приложения.

Бронирование сможет оформить непосредственно водитель грузовика или компания, зарегистрированная в PUESC через своего представителя.

Это значит, что транспортной компании не обязательно ждать, пока водитель сам оформит заявку. Перевозчик сможет планировать прохождение границы централизованно.

Подобная цифровизация очередей для украинских перевозчиков уже не является чем-то незнакомым. Auto24 ранее рассказывал, как меняли правила работы украинской системы естьОчередь для грузовиков. Польская система, однако, будет работать по другой логике, поскольку предполагает конкретное платное бронирование времени и места.

Будет три типа бронирования

Польский законопроект предусматривает три варианта.

Стандартное бронирование

Этот вариант будет доступен всем видам грузов. Перевозчик будет выбирать пункт пропуска, дату и время, если нужное временное окно будет свободным.

Важно, что стандартное бронирование можно использовать также для так называемых чувствительных грузов. Для них предусмотрен отдельный приоритетный механизм.

Приоритетное бронирование

Этот вариант предназначен для грузов, требующих первоочередного обслуживания. Среди них польское Министерство финансов называет живых животных, скоропортящиеся и опасные грузы, гуманитарную помощь и кровь.

Перевозчик также сможет выбрать пункт пропуска, дату и время.

Но здесь есть важный нюанс. Приоритет нужно будет обосновать по характеру груза. Если водитель или компания безосновательно воспользуются приоритетом, бронирование может быть отменено, а транспортное средство фактически потеряет преимущество и будет отправлено за пределы пункта пропуска.

То есть просто поставить галочку "приоритет" ради более быстрого прохождения границы не получится.

Дополнительное или дополнительное бронирование

Третий вариант предназначен для тех, кто не хочет или не может самостоятельно выбрать дату и время.

В таком случае система поставит грузовик в конец очереди на выбранном пункте пропуска. В то же время водитель или перевозчик получит информацию о количестве машин перед ним и ориентировочной дате и времени обслуживания.

Фактически это цифровой вариант обычной очереди, но без необходимости самостоятельно высчитывать, когда приблизительно подойдет очередь.

Зачем Польше новая система

Главная цель реформы – сделать движение грузовиков через внешнюю границу более прогнозируемым.

Сейчас большие очереди могут возникать из-за неравномерной нагрузки на пункты пропуска. Для перевозчика это означает не только потерянное время водителя, но и дополнительные расходы на горючее, стоянки, оплату труда и риск опоздания с доставкой.

Польская сторона рассчитывает, что предварительное бронирование позволит лучше распределять транспортный поток и снизить время ожидания. Среди ожидаемых преимуществ для бизнеса польские представители называют возможность более точно планировать рейсы и уменьшить риск потерь из-за задержек.

Проблема очередей для международных перевозчиков не нова. Auto24 еще раньше писал о ситуации, когда очереди грузовиков на западной границе Украины достигали десятков километров, а ожидание могло продолжаться несколько суток.

Сейчас Польша хочет решать эту проблему уже не просто увеличением пропускной способности отдельных пунктов, а управлением потоком грузовиков еще до прибытия на границу.

Для украинских перевозчиков это означает новую процедуру

Если законопроект будет принят в предложенном виде, украинский грузовик, который будет выезжать из Польши в Украину через пункт пропуска, подпадающий под новую систему, должен будет иметь соответствующее бронирование.

Для перевозчиков это означает еще один элемент планирования международного рейса. Потребуется заранее определить пункт пропуска и время прибытия или согласиться на место в конце очереди, которое определит система.

При этом польские власти прямо предлагают распространить обязательное бронирование на все дорожное грузовое движение без распределения по тоннажу. Именно поэтому нововведение может относиться к более широкому кругу коммерческого транспорта, чем нынешние системы, работающие только для отдельных категорий грузовиков.

Для украинских дальнобойщиков это не первая цифровая система управления очередями. Ранее Auto24 уже рассказывал, что онлайн-запись на пересечение границы показала свою эффективность, когда украинская еЧерга начала работать на все большем количестве пунктов пропуска.

Теперь подобная логика постепенно распространяется и на другую сторону границы. Разница в том, что польская система будет предусматривать еще и плату за бронирование.