Польські фури майже зникли з маршрутів в Україну: що показала нова статистика

За майже чотири роки після запуску "транспортного безвізу" між Україною та ЄС польські перевізники стрімко втратили позиції на українському напрямку. Про це свідчить нова статистика перетину кордону, оприлюднена польськими ЗМІ.
Польські перевізники на маршрутах в Україну програють, а в Німеччину – виграють

Рейси в Україну для польських перевізників пішли у "червоне поле", бо Україна перевела перевезення на воєнну логістику з "транспортним безвізом"

Валентин Ожго
Спеціалізований ресурс 40ton.net з посиланням на дані щоденної польської газети видання Rzeczpospolita зазначає, що у 2025 році на польсько-українському кордоні зафіксували 1,29 млн митних оформлень вантажівок. З них лише 7,5% припадало на транспорт із польською реєстрацією.

Для порівняння: до 2022 року, тобто до підписання угоди між Україною та ЄС про лібералізацію автоперевезень, частка польських перевізників була у понад чотири рази вищою.

Частка польських вантажівок різко впала

Експерти зазначають: частина компаній із польською юрисдикцією має український капітал. На початку 2025 року в Польщі налічувалося понад 2000 таких транспортних компаній.

Це свідчить про те, що згаданий вище відсоток (7,5%) транспорту з польською реєстрацією фактично буде меншим, бо насправді певна його частка там українська.


До України – з вантажем, назад – порожніми

Статистика також показала суттєвий дисбаланс у перевезеннях. У напрямку до України вантажівки майже завжди їдуть завантаженими. Тут доволі гарна ситуація – в Україну везуть, везуть, везуть…

Частка порожніх рейсів в Україну мізерна:

  • серед українських перевізників – 1,4%;
  • серед польських перевізників – 2,4%.

Натомість при виїзді з України ситуація зовсім інша. Там повний програш у польських перевізників.

Їдуть без вантажу у Європу:

  • частка українських фур – 48,7%
  • частка польських фур – 74,6%.

Фактично це означає, що польським компаніям дедалі складніше знаходити зворотні вантажі після доставлення товарів в Україну.


На українських напрямках поляки у програші

Після запуску "транспортного безвізу" українські перевізники отримали значно ширший доступ до ринку міжнародних перевезень у ЄС.

Це пов'язано з тим, що український транспортний сектор практично повністю у міжнародних перевезеннях перейшов на воєнну логістику – вантажі для армії та гуманітарних місій.

На німецьких рейсах поляки "в дамках"

Польські транспортні компанії неодноразово заявляли, що через "транспортний безвіз" вони втратили частину замовлень та конкурентні позиції. Однак експерти нагадали, що з протилежного боку кордону польські перевізники мають ексклюзивний карт-бланш.

Мова йде про ринок перевезень між Польщею та Німеччиною. За статистикою Євростату, понад 90% перевезень між цими країнами виконують саме польські компанії, тоді як частка німецьких перевізників становить лише кілька відсотків.

