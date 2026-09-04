Польський таксист у Варшаві співає пасажирам українські пісні: відео підкорило соцмережі

Це – той таксист, якого запам’ятовують. Водій Toyota не забавляє історіями, не намагається розбалакати чи на час поїздки стати персональним психологом. Він пасажирам просто співає. Українською.

Як пише vitrina.pl, спочатку пасажир із Варшави розповів у Threads про незвичайну поїздку з польським водієм таксі. За словами автора допису, водій відкрито заявив про свою підтримку українців, які живуть у Польщі, та висловив співчуття через труднощі, з якими вони стикаються після початку повномасштабної війни. За короткий час публікація поширилася соцмережами.

А що у салоні?

Атмосфера в автомобілі була настільки приємною, що пасажир назвав його водія "найприємнішим таксистом у світі".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Особливо користувачів здивувало те, що водій не просто вмикає українську музику - він сам виконує українські пісні.

Відео з тим самим таксистом опублікувала інша користувачка. На ньому чоловік знову співає українською просто під час поїздки.

Після цього історія швидко розлетілася соцмережами.

-

Понад 100 тисяч переглядів

Перший допис про водія за два дні зібрав понад 100 тисяч переглядів. У коментарях користувачі дякували поляку за підтримку українців та ділилися власними історіями.

Дехто навіть називав цю ситуацію прикладом того, як звичайна поїздка містом може залишити після себе набагато більше, ніж просто чек із таксі.



Водія звати Мішель Орос

Автори історії згодом вийшли на самого водія. Його звати Мішель Орос. Він також відреагував на увагу в соцмережах і подякував людям за теплі слова:

"Miło się czyta te wszystkie komentarze, dzięki wielkie - приємно читати всі ці коментарі, дуже дякую, – зазначив пан Орос.

Коли таксі – це не просто поїздка

У Варшаві щодня тисячі людей сідають у таксі, щоб просто доїхати з однієї точки в іншу. Але іноді трапляється водій, після поїздки з яким хочеться розповісти про це іншим.

У випадку Мішеля Ороса таким "бонусом" стала українська пісня, підтримка пасажирів та кілька хвилин людського спілкування. Добірку відео можна переглянути за цим посиланням.

Як бачимо, світ не без добрих людей. Видно, цей варшавський таксист знайшов власний спосіб зробити звичайну поїздку трохи теплішою.