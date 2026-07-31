Понад 44 тисячі паливних фільтрів K&N можуть стати причиною пожежі

Усі 44 053 паливні фільтри, реалізовані на ринку США, вважаються потенційно несправними, повідомляє Carscoops. До переліку проблемних деталей увійшли артикули K&N 81-0300, K&N 81-0301, SPE-2369, SPE-2358 та SPE-6932. Наразі K&N повністю припинила поставки та зупинила виробництво вказаних позицій.

Причини виникнення дефекту та можливі наслідки

Розслідування розпочалося після аналізу скарг покупців на майданчику Amazon та безпосередніх звернень клієнтів. Фахівці компанії встановили, що проблема стосується партії паливних фільтрів, виготовлених у період з 1 по 23 липня 2025 року. За певних умов підвищеної температури ущільнювальні кільця всередині паливного фільтра схильні до руйнування.

Паливний фільтр K&N 81-0300

Фрагменти пошкодженого ущільнювача можуть потрапляти у паливні магістралі, викликаючи їхнє засмічення та нестабільну роботу двигуна, що створює ризик виникнення аварійної ситуації під час руху. Крім того, деструкція кілець здатна спровокувати витік палива назовні, що суттєво підвищує небезпеку виникнення пожежі у моторному відсіку. У K&N пояснюють, що дефект виник через зміну матеріалу ущільнювачів стороннім виробником. Несправні паливні фільтри виготовлялися компанією Shanghai Jin Da Imp/Exp Corp у Китаї.

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