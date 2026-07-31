Более 44 тысяч топливных фильтров K&N могут стать причиной пожара

Все 44 053 топливных фильтра, реализуемые на рынке США, считаются потенциально неисправными, сообщает Carscoops. В перечень проблемных деталей вошли артикулы K&N 81-0300, K&N 81-0301, SPE-2369, SPE-2358 и SPE-6932. K&N полностью прекратила поставки и остановила производство указанных позиций.

Причины возникновения дефекта и возможные последствия

Расследование началось после анализа жалоб покупателей на площадке Amazon и прямых обращений клиентов. Специалисты компании установили, что проблема касается партии топливных фильтров, производимых в период с 1 по 23 июля 2025 года. При определенных условиях повышенной температуры уплотнительные кольца внутри топливного фильтра подвержены разрушению.

Топливный фильтр K&N 81-0300

Фрагменты поврежденного уплотнителя могут попадать в топливные магистрали, вызывая их засор и нестабильную работу двигателя, что создает риск возникновения аварийной ситуации во время движения. Кроме того, деструкция колец способна спровоцировать утечку топлива наружу, что существенно повышает опасность пожара в моторном отсеке. В K&N объясняют, что дефект возник из-за изменения уплотнительного материала сторонним производителем. Неисправные топливные фильтры производились компанией Shanghai Jin Da Imp/Exp Corp в Китае.

Рекомендации для автовладельцев и условия компенсации