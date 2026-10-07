Порятунок звідки не чекали: китайські автобренди завалять замовленнями європейську металургію

Як повідомляє видання Automotive News із посиланням на генеральну директорку Thyssenkrupp Steel Europe Марі Хароні, нові гравці з Піднебесної активно будують не лише складальні цехи та заводи, а й повноцінні локальні ланцюги постачання. До 2033 року їм знадобиться близько 900 тисяч тонн плоского прокату щорічно.

Такий обсяг сировини забезпечить азійським брендам 6,3% частки європейського ринку автомобільної сталі. Для порівняння, ще у 2025 році цей показник перебував на рівні, близькому до абсолютного нуля.

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Автомобільний листовий прокат європейських металургів купуватимуть китайські автозаводи, розміщені в ЄС. Фото: SALZGITTER

Зміна балансу сил на ринку

Зараз європейський ринок постачальників переживає суттєві зрушення через труднощі старожилів автопрому. Традиційні бренди континенту скорочують обсяги випуску машин, що автоматично б'є по доходах металургів.

"Цей додатковий попит від нових клієнтів з лишком перекриє наші втрати від зниження замовлень з боку європейських компаній, – прогнозує генеральна директорка Thyssenkrupp Steel Europe Марі Хароні.

Таким чином складається унікальна ситуація, коли жорсткі конкуренти європейського автопрому стають головними рятівниками європейських постачальників сировини. При цьому між двома європейськими галузями вже розгортаються серйозні дебати щодо використання спеціальних видів сталі.

Як не крути, а Європа невпинно наближається до цього. Колаж: Валентин Ожго, Авто24