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Порятунок звідки не чекали: китайські автобренди завалять замовленнями європейську металургію

Розширення виробництва китайських марок BYD, Chery та Geely на території ЄС створить величезний попит на листовий автомобільний метал. Це дозволить місцевим сталеливарним гігантам компенсувати серйозні збитки від падіння продажів традиційним європейським автовиробникам.
Китайські автовиробники врятують металургію Європи: деталі

ФОТО: Колаж Авто24|

Розширення діяльності BYD, Chery та Geely в Європі також може змінити баланс сил у сталеливарній промисловості

Валентин Ожго
logo7 жовтня, 09:09
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Як повідомляє видання Automotive News із посиланням на генеральну директорку Thyssenkrupp Steel Europe Марі Хароні, нові гравці з Піднебесної активно будують не лише складальні цехи та заводи, а й повноцінні локальні ланцюги постачання. До 2033 року їм знадобиться близько 900 тисяч тонн плоского прокату щорічно.

Такий обсяг сировини забезпечить азійським брендам 6,3% частки європейського ринку автомобільної сталі. Для порівняння, ще у 2025 році цей показник перебував на рівні, близькому до абсолютного нуля.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Автомобільний листовий прокат європейських металургів купуватимуть китайські автозаводи, розміщені в ЄС. Фото: SALZGITTER

Зміна балансу сил на ринку

Зараз європейський ринок постачальників переживає суттєві зрушення через труднощі старожилів автопрому. Традиційні бренди континенту скорочують обсяги випуску машин, що автоматично б'є по доходах металургів.

"Цей додатковий попит від нових клієнтів з лишком перекриє наші втрати від зниження замовлень з боку європейських компаній, – прогнозує генеральна директорка Thyssenkrupp Steel Europe Марі Хароні.

Таким чином складається унікальна ситуація, коли жорсткі конкуренти європейського автопрому стають головними рятівниками європейських постачальників сировини. При цьому між двома європейськими галузями вже розгортаються серйозні дебати щодо використання спеціальних видів сталі.

Як не крути, а Європа невпинно наближається до цього. Колаж: Валентин Ожго, Авто24

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