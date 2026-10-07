Спасения откуда не ожидали: китайские автобренды завалят заказами европейскую металлургию

Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на генерального директора Thyssenkrupp Steel Europe Мари Харони, новые игроки из Поднебесной активно строят не только сборочные цеха и заводы, но и полноценные локальные цепи снабжения. К 2033 г. им понадобится около 900 тысяч тонн плоского проката ежегодно.

Такой объем сырья обеспечит азиатским брендам 6,3% доли европейского рынка автомобильной стали. Для сравнения, еще в 2025 году этот показатель находился на уровне, близком к абсолютному нулю.

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Автомобильный листовой прокат европейских металлургов будут покупать китайские автозаводы, размещенные в ЕС. Фото: SALZGITTER

Изменение баланса сил на рынке

Теперь европейский рынок поставщиков переживает существенные сдвиги из-за трудностей старожилов автопрома. Традиционные бренды континента сокращают объемы выпуска машин, автоматически бьющего по доходам металлургов.

" Этот дополнительный спрос от новых клиентов с лихвой перекроет наши потери от снижения заказов со стороны европейских компаний.– прогнозирует, – генеральный директор Thyssenkrupp Steel Europe Мари Харони.

Таким образом, складывается уникальная ситуация, когда жесткие конкуренты европейского автопрома становятся главными спасателями европейских поставщиков сырья. При этом между двумя европейскими отраслями уже разворачиваются серьезные прения относительно использования специальных видов стали.

Как ни крути, а Европа неустанно приближается к этому. Коллаж: Валентин Ожго, Авто24