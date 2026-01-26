Porsche Panamera все ще купують: інакше для чого тестують наступника

Перші закамуфльовані прототипи рестайлінгової Panamera помітили під час зимових випробувань у Скандинавії. Зміни не революційні, але помітні для уважного ока, повідомляє Auto24, посилаючись на шпигунські знімки Carscoops.

Читайте також: Венчурні інвестори хочуть викупити частку Porsche у Bugatti Rimac

Передній бампер злегка перероблений, але головна візуальна новинка — це оновлені фари. Підсвічений логотип Porsche тепер розміщений ближче до внутрішнього краю матричних LED-блоків, що робить “обличчя” седана сучаснішим і агресивнішим. Також помітний новий радар. Його вже використовують у Macan EV. Задня частина поки прихована камуфляжем, але очікуються правки бампера та дифузора.

Повільніша до сотні — швидша в автосалоні

Попри те що Taycan залишається швидшим і технологічнішим на папері, покупці голосують гаманцем. У 2025 році продажі Taycan впали на 22%, тоді як загальні продажі Porsche скоротилися на 10%. На цьому тлі Panamera втратила лише 6%.

Ба більше, за рік Panamera продалася майже на 70% краще, ніж електричний Taycan. Причина проста й очевидна: клієнти обирають гібриди, які поєднують потужність, комфорт і відсутність страху перед зарядною інфраструктурою.

Гібриди залишаються основою модельного ряду

Porsche поки не розкриває силові установки для оновленої версії, але радикальних змін очікувати не варто. Нинішня лінійка виглядає більш ніж переконливо, тому, найімовірніше, вона ляже в основу версії 2028 модельного року.

Базова версія пропонується з V6 на 353 к.с., далі йде V8 GTS із 500 к.с., а ключову роль відіграють три гібридні версії. Вони починаються з Panamera 4 E-Hybrid потужністю 468 к.с. і завершуються флагманською Turbo S E-Hybrid із вражаючими 782 “конячками”.

Також цікаво: Канадські злодії викрали 8 автівок з автосалону без жодного зайвого звуку: вражаюче відео

Потужність є — і буде ще більше

Топова гібридна Panamera коштує понад 240 тисяч доларів, але пропонує рідкісне поєднання продуктивності, преміального комфорту та електрифікації. Ходять чутки, що в майбутньому до гами може приєднатися ще більш “заряджений” варіант, що буде умовним аналогом GT3 RS серед великих седанів. Німецький автовиробник розкриє більше подробиць про новинку вже ближче до моменту дебюту.