Постачальник квадроциклів Segway для прикордонників "наварив" 4 мільйони: деталі гучної справи

Техніка виявилася недоукомплектованою та не відповідала заявленим характеристикам, через що вартість контракту завищили на 20 відсотків.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, оборудку провернули ще у грудні 2025 року. Тоді військова частина уклала договір на постачання партії мотовсюдиходів Segway AT10 Standart свіжого року випуску, оцінивши кожну одиницю у понад 699 тисяч гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що не так із технікою

Загалом за цю техніку держава перерахувала комерсантам понад 19,5 мільйона гривень. Проте під час перевірки з'ясувалося, що реальні машини суттєво відрізняються від тих, що були прописані в офіційній специфікації.

Поставлені квадроцикли Segway мали інші габарити – висота, ширина та довжина не збігалися із заявленими параметрами. Також питання виникли до характеристик задніх коліс та світлодіодної оптики.

Більше того, на мотовсюдиходах взагалі були відсутні важливі елементи комплектації. Йдеться про задні захисні бампери та подовжені крила, які мали б захищати бійців від бруду на бездоріжжі.

Вручення підозри ймовірному фігуранту кримінальної справи. Фото: з матеріалів слідства

Наслідки для постачальника

Спеціальна експертиза підтвердила, що через такі "спрощення" реальна вартість техніки була завищена на 3,9 мільйона гривень. Тепер за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми керівнику фірми повідомили про підозру.

Йому інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах під час воєнного стану. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Однак допоки ця особа вважається невинуватою: згідно зі статтею 62 Конституції України провину має визначити суд.