Поставщик квадроциклов Segway для пограничников "наварил" 4 миллиона: детали громкого дела

Техника оказалась недоукомплектованной и не соответствовала заявленным характеристикам, из-за чего стоимость контракта была завышена на 20 процентов.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, сделку провели еще в декабре 2025 года. Тогда военная часть заключила договор на поставку партии мотовездеходов Segway AT10 Standart свежего года выпуска, оценив каждую единицу более чем в 699 тысяч гривен.

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Что не так с техникой

В общей сложности за эту технику государство перечислило коммерсантам более 19,5 миллиона гривен. Однако в ходе проверки выяснилось, что реальные машины существенно отличаются от прописанных в официальной спецификации.

Поставленные квадроциклы Segway имели другие габариты – высота, ширина и длина не совпадали с заявленными параметрами. Также вопросы возникли к характеристикам задних колес и светодиодной оптике.

Более того, на мотовездеходах вообще отсутствовали важные элементы комплектации. Речь идет о задних защитных бампперах и удлиненных крыльях, которые должны защищать бойцов от грязи на бездорожье.

Вручение подозрения вероятному фигуранту уголовного дела. Фото: из материалов следствия

Последствия для поставщика

Специальная экспертиза подтвердила, что из-за таких "упрощений" реальная стоимость техники была завышена на 3,9 миллиона гривен. Теперь при процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы руководителю фирмы сообщили о подозрении.

Ему инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах во время военного положения. Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Однако пока это лицо считается невиновным: согласно статье 62 Конституции Украины вину должен определить суд.