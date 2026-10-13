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Повернення легенди з 70-х: Alpine вразила радикальним концептом A310 VISION

На Паризькому автосалоні французький бренд представив унікальний концепт-кар Alpine A310 VISION, який переосмислює культову модель сімдесятих років. Ефектне спорткупе демонструє можливості нової платформи APP та натякає на те, якими будуть майбутні автомобілі марки.
Alpine представила новий концепт A310 VISION у Парижі

ФОТО: Alpine|

Alpine A310 VISION

Данило Северенчук
logo13 жовтня, 12:30
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Як повідомляє офіційний пресреліз Alpine, новинка створена на честь подвійного ювілею: 55-річчя чотирициліндрової версії оригінального A310 та 50-річчя модифікації з двигуном V6.

Дизайнери бренду не намагалися сліпо скопіювати класику, а уявили, як би виглядала легенда, якби її створювали за сучасними технологіями.

Габарити концепту дійсно вражають своїми спортивними пропорціями. Автомобіль побудований на новій платформі APP й має довжину 4,55 метра, ширину понад два метри та висоту всього 1,18 метра, що робить його візуально притиснутим до дороги.

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Ретро-футуризм та аеродинаміка

Кузов A310 VISION побудований на грі контрастів. Світлі алюмінієві панелі ефектно поєднуються з чорною нижньою частиною, дизайн якої натхненний болідами Формули-1.

Особливої уваги заслуговують оптика та аеродинамічні елементи. Спереду інженери застосували ефект "pop-down", коли фари інтегровані у вигин передньої частини, а на капоті розмістився повітропровід S-duct для кращого притискного зусилля.

Нова платформа та погляд у майбутнє

Концепт базується на новітній архітектурі APP, яка дає розробникам повну свободу у створенні спортивних авто наступного покоління. Ця платформа дозволяє експериментувати з пропорціями, зберігаючи при цьому практичність. Зазирнути в салон можна через напівпрозору капсулу кабіни.

Там розмістилися сидіння органічної форми, яскраві кольорові блоки та фізичні елементи керування, стилізовані під класичну Hi-Fi апаратуру. Представники компанії підкреслюють, що A310 VISION є радше творчим дослідженням спадщини марки, аніж прямим анонсом серійної моделі. Проте саме такі сміливі проєкти задають вектор розвитку для майбутніх спорткарів Alpine, які ми побачимо на дорогах у найближчі роки.

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