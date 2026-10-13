Повернення легенди з 70-х: Alpine вразила радикальним концептом A310 VISION

Як повідомляє офіційний пресреліз Alpine, новинка створена на честь подвійного ювілею: 55-річчя чотирициліндрової версії оригінального A310 та 50-річчя модифікації з двигуном V6.

Дизайнери бренду не намагалися сліпо скопіювати класику, а уявили, як би виглядала легенда, якби її створювали за сучасними технологіями.

Габарити концепту дійсно вражають своїми спортивними пропорціями. Автомобіль побудований на новій платформі APP й має довжину 4,55 метра, ширину понад два метри та висоту всього 1,18 метра, що робить його візуально притиснутим до дороги.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ретро-футуризм та аеродинаміка

Кузов A310 VISION побудований на грі контрастів. Світлі алюмінієві панелі ефектно поєднуються з чорною нижньою частиною, дизайн якої натхненний болідами Формули-1.

Особливої уваги заслуговують оптика та аеродинамічні елементи. Спереду інженери застосували ефект "pop-down", коли фари інтегровані у вигин передньої частини, а на капоті розмістився повітропровід S-duct для кращого притискного зусилля.

Нова платформа та погляд у майбутнє

Концепт базується на новітній архітектурі APP, яка дає розробникам повну свободу у створенні спортивних авто наступного покоління. Ця платформа дозволяє експериментувати з пропорціями, зберігаючи при цьому практичність. Зазирнути в салон можна через напівпрозору капсулу кабіни.

Там розмістилися сидіння органічної форми, яскраві кольорові блоки та фізичні елементи керування, стилізовані під класичну Hi-Fi апаратуру. Представники компанії підкреслюють, що A310 VISION є радше творчим дослідженням спадщини марки, аніж прямим анонсом серійної моделі. Проте саме такі сміливі проєкти задають вектор розвитку для майбутніх спорткарів Alpine, які ми побачимо на дорогах у найближчі роки.