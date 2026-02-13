Повернення ПДВ обвалило імпорт електромобілів в Україні: скільки привезли

Таке падіння не стало сюрпризом. Ринок готувався до повернення ПДВ, а грудневі 25 тисяч «свіжопригнаних» машин створили ефект перенасичення. У січні конвеєр імпорту фактично зупинився — перевізники й імпортери поставили паузу, впевнені в Інституті досліджень авторинку.

Статистика: різкий обрив після рекорду

1 374 перші реєстрації — це рівень, який контрастує з грудневими піками. Якщо у грудні ринок працював на максимумі, то в січні перейшов у режим очікування.

Попит не зник. Але покупці переорієнтувалися на ті авто, що вже стоять в Україні й розмитнені за старими умовами.

Лідери серед марок: інерція працює

Навіть у мінімальних обсягах структура ринку залишилася прогнозованою.

Tesla — 337 авто. Лідерство зберігається завдяки «інерції» грудневих поставок: частина машин просто фізично доїжджала до України.

Nissan — 208 авто. Бюджетний сегмент продовжує триматися на плаву.

Kia (120) та Hyundai (96) стабільно закривають запит на сучасні кросовери.

Volkswagen — 94 авто. Але тут уже відчутний тиск нових китайських моделей. Середній вік імпортованих

VW — близько 7 років, тобто це переважно e-Golf.

Цікава деталь — присутність BYD серед імпорту вживаних авто. Середній вік — 1,7 року. Це або «майже нові» машини, або схеми з документальним оформленням як уживаних.

Топ-10 моделей: повернення до бази

У модельному заліку ринок повернувся до перевірених варіантів.

Nissan Leaf — 177 авто. Коли ринок штормить, покупці обирають найдоступніше.

Tesla Model 3 (159) та Tesla Model Y (123) залишаються базою сучасного імпорту.

Стабільний попит зберігають Kia Niro EV та Renault Zoe.

У десятці також Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona Electric та Chevrolet Bolt. Завершують список Tesla Model S та Kia Soul EV.

Думка експерта

Станіслав Бучацький, Інститут досліджень авторинку, пояснює ситуацію просто:

Падіння на 94,5% — це прямий ефект повернення ПДВ. Але це не катастрофа, а класичне насичення. У грудні імпортовано стільки авто, що внутрішній ринок фізично не встигає їх «перетравити».

Покупці поки що обирають машини зі складів за старими цінами. Новий імпорт активізується лише після того, як ці запаси скоротяться й ринок адаптується до нової математики розмитнення.

Що далі

Січень — це не зміна курсу на електрифікацію, а технічна пауза.

Український ринок електромобілів залишається одним із найдинамічніших у Європі. Але тепер він працює без податкової «подушки». І саме 2026 рік покаже, наскільки стабільним є реальний попит без стимулів.