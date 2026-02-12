Ринок нових електромобілів просів після запровадження ПДВ: що купували в січні 2026

Після рекордного фіналу 2025-го ринок закономірно «видихнув». Частина січневих реєстрацій — це ще інерція грудневих контрактів, укладених до зміни податкових умов. Однак загальний тренд зберігається: попит є, просто тепер покупці рахують уважніше, вважають в Інституті досліджень авторинку.

Лідери серед брендів: китайський акцент

Абсолютний лідер місяця — BYD. Бренд фактично сформував майже половину сегмента нових електромобілів у січні. Асортимент широкий, ціни конкурентні, постачання стабільні — формула спрацювала.

Друге місце поділили Zeekr та Volkswagen. Для Volkswagen це стабільна історія завдяки родині ID, тоді як

Zeekr підтверджує статус «нового преміуму» з виразним дизайном і потужними характеристиками.

У п’ятірці також утримується Xiaomi. Смартфон на колесах перестав бути дивиною — це вже системний гравець ринку.

Нижче в рейтингу — традиційні європейські та японські бренди, серед яких Audi та Toyota. Вони змушені конкурувати з новою хвилею китайських марок на кшталт Avatr та Li Auto, які пропонують більше технологій за ті ж гроші.

Модельний залік: висока концентрація

Січень продемонстрував рекордну концентрацію: топ-3 моделі зайняли майже 80% усього ринку.

Хітом місяця став BYD Leopard 3. Кросовер має оригінальну зовнішність, великий запас ходу та сучасні системи допомоги водієві за відносно доступну ціну.

Що це означає для ринку

Січневі 864 нові електромобілі — це не провал, а точка балансу після перегрітого грудня. Фактично ринок повернувся до природного рівня попиту без податкового стимулу.

Сьогодні новий сегмент тримається на трьох чинниках: агресивній експансії китайських брендів, замовленнях, укладених ще наприкінці 2025 року, та готовності частини покупців платити більше за технологічність.

Тренд на електрифікацію залишається. Але тепер це вибір не через податкову вигоду, а через прагнення до сучасних технологій і нижчих експлуатаційних витрат у довгостроковій перспективі.