Рынок новых электромобилей просел после введения НДС: что покупали в январе 2026 года

После рекордного финала 2025-го рынок закономерно "выдохнул". Часть январских регистраций - это еще инерция декабрьских контрактов, заключенных до изменения налоговых условий. Однако общий тренд сохраняется: спрос есть, просто теперь покупатели считают внимательнее, считают в Институте исследований авторынка.

Лидеры среди брендов: китайский акцент

Абсолютный лидер месяца - BYD. Бренд фактически сформировал почти половину сегмента новых электромобилей в январе. Ассортимент широкий, цены конкурентные, поставки стабильные - формула сработала.

Второе место поделили Zeekr и Volkswagen. Для Volkswagen это стабильная история благодаря семье ID, тогда как

Zeekr подтверждает статус "нового премиума" с выразительным дизайном и мощными характеристиками.

В пятерке также удерживается Xiaomi. Смартфон на колесах перестал быть диковинкой - это уже системный игрок рынка.

Ниже в рейтинге - традиционные европейские и японские бренды, среди которых Audi и Toyota. Они вынуждены конкурировать с новой волной китайских марок вроде Avatr и Li Auto, которые предлагают больше технологий за те же деньги.

Модельный зачет: высокая концентрация

Январь продемонстрировал рекордную концентрацию: топ-3 модели заняли почти 80% всего рынка.

Хитом месяца стал BYD Leopard 3. Кроссовер предложил то, что сейчас ищет большинство: jоригинальную внешность, большой запас хода и современные системы помощи водителю за относительно доступную цену.

Что это значит для рынка

Январские 864 новых электромобиля - это не провал, а точка баланса после перегретого декабря. Фактически рынок вернулся к естественному уровню спроса без налогового стимула.

Сегодня новый сегмент держится на трех факторах: агрессивной экспансии китайских брендов, заказах, заключенных еще в конце 2025 года, и готовности части покупателей платить больше за технологичность.

Тренд на электрификацию остается. Но теперь это выбор не из-за налоговой выгоды, а из-за стремления к современным технологиям и более низких эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе.