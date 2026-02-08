Электромобили против ДВС: как меняется авторынок Европы

В 2025 году электрификация транспорта в Европе снова стала одной из ключевых тем автомобильного рынка. Как свидетельствуют данные European Automobile Manufacturers Association, электрифицированные авто (BEV и PHEV) уже обеспечили более четверти всех новых регистраций. Анализ спроса подготовила аналитическая команда Tradingpedia, изучив статистику продаж в странах ЕС и за его пределами по итогам 2025 года.

Европа разных скоростей

Формально ЕС движется к запрету продажи новых бензиновых и дизельных авто с 2035 года. Но реальность значительно сложнее. В Северной Европе этот переход фактически уже состоялся. В Норвегии доля полностью электрических авто в новых регистрациях достигла 97,4%. В Дании электромобили занимают более 71% рынка, в Швеции - более 63%, а в Исландии - более 61%.

Зато в части стран Южной и Восточной Европы электромобили все еще остаются нишевым продуктом. Там их доля не дотягивает и до 10%, а бензиновые и дизельные авто продолжают доминировать.

Общие цифры: рынок растет, но структура меняется

В целом европейский рынок электромобилей в 2025 году вырос на 30,9% - до 3,86 млн проданных авто. Однако внутри сегмента произошли показательные сдвиги. Продажи чистых электрокаров (BEV) замедлились, тогда как плагин-гибриды (PHEV) выросли сразу на 33%.

Еще один важный тренд - доминирование классических гибридов (HEV). В 2025 году они заняли 34,4% всех новых регистраций в Европе. Для сравнения, бензиновые и дизельные авто вместе взятые впервые уступили электрифицированным моделям.

Германия: большой рынок без прорыва

Больше всего электромобилей в 2025 году купили в Германии - 856,5 тысячи единиц, что почти на 50% больше, чем годом ранее. Но доля EV на рынке страны почти не изменилась и осталась на уровне около 30%.

Причина - завершение части государственных субсидий и изменение поведения покупателей. Продажи BEV выросли на 43%, но еще быстрее прибавили PHEV - плюс 62%. Это свидетельствует, что многие немцы выбирают компромисс между электротягой и привычным ДВС.

Восточная Европа просыпается

Динамичный рост показали страны, где электромобили ранее почти не были представлены. В Польше доля EV за год выросла более чем вдвое - с 5,8% до почти 13%. В Литве и Латвии рост также превысил 100%.

В то же время даже после такого скачка бензиновые и дизельные авто в этих странах все еще формируют более трех четвертей рынка. Главные сдерживающие факторы - доходы населения, цена электрокаров и нехватка зарядной инфраструктуры.

Юг Европы: ставка на гибриды

Испания и Италия в 2025 году резко нарастили продажи электрифицированных авто, но сделали это преимущественно за счет PHEV. В Италии продажи плагин-гибридов выросли почти на 87%, тогда как во Франции этот сегмент, наоборот, обвалился более чем на четверть после пересмотра правил "зеленого бонуса".

Это еще раз показывает, насколько чувствителен рынок к государственной политике и налоговым стимулам.

Кто лидер среди моделей

Несмотря на растущую конкуренцию со стороны европейских и китайских брендов, Tesla Model Y стал самым популярным электромобилем Европы в 2025 году. Только за одиннадцать месяцев было зарегистрировано более 128 тысяч таких авто, а в Норвегии Tesla установила абсолютный рекорд продаж среди всех марок.

В то же время концерн Volkswagen успешно играет на ширине модельной линейки: сразу несколько моделей VW и Škoda стабильно входят в топ-10 электрокаров Европы. Сегмент компактных и относительно доступных BEV активно растет, что свидетельствует о постепенном взрослении рынка.

Что это значит для Европы и Украины

Европейский рынок входит в новую фазу. Взрывной рост сменяется более зрелой моделью, где ключевую роль играют не только субсидии, но и реальная инфраструктура, цены и удобство пользования. Север показывает, что полная электрификация возможна, но путь к ней для большинства стран будет длиннее.

Для Украины эти тренды важны как ориентир: в ближайшие годы именно гибриды могут оставаться "мостиком" к полноценной электромобильности, тогда как чистые BEV будут расти вместе с развитием зарядной сети и изменением налоговых правил.