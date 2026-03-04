Повна або споряджена маса транспортного засобу: у чому різниця

Дані про споряджену та повну масу автомобіля зазначаються у сертифікаті відповідності та вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Надалі ці показники враховуються під час реєстрації, технічного контролю та експлуатації авто, інформує ГСЦ МВС.

Споряджена маса

Згідно з наказом міністерства інфраструктури України № 710, споряджена (власна) маса — це маса транспортного засобу без пасажирів і вантажу, але з усім необхідним обладнанням та експлуатаційними рідинами, визначена заводом-виробником.

До спорядженої маси входять:

Конструктивна маса автомобіля та його агрегатів.

Охолоджувальна рідина, моторна олива та інші технічні рідини.

Не менше 90% об’єму палива в баках.

Запасне колесо, інструменти та штатне обладнання.

Саме цей показник фіксується у технічній документації та має враховуватись під час сертифікації.

Важливо: у разі внесення доповнень до конструкції, наприклад встановлення газобалонного обладнання, споряджена маса може змінитись. Балон, магістралі та додаткові елементи додають вагу. Через це ГСЦ МВС наполягає на переоформленні документів та повторному проходженні сертифікації.

Повна маса

Повна маса — це споряджена маса плюс маса водія, пасажирів і вантажу. Вона визначається виробником як максимально допустима для безпечної експлуатації.

Під час розрахунку враховується:

Споряджена маса автомобіля.

Маса водія — умовно 75 кг (якщо виробник не передбачає інше).

Маса пасажирів із багажем.

Фактична маса перевезеного вантажу.

Перевищення повної маси є порушенням вимог безпеки. Надмірне навантаження збільшує гальмівний шлях, погіршує керованість, прискорює зношення підвіски та шин, а також впливає на стан дорожнього покриття.

Де ці показники мають значення

Перша державна реєстрація. Масові характеристики вносяться до реєстру на підставі сертифіката відповідності.

Контроль габаритно-вагових норм. Для вантажного транспорту встановлено обмеження щодо загальної маси та навантаження на осі.

Перевезення пасажирів і вантажів. Від повної маси залежить відповідність транспортного засобу вимогам конкретної категорії та дорожнім обмеженням.

Переобладнання. Зміна конструкції може вплинути на масові характеристики та потребує офіційного оформлення.

Ключовий акцент для автовласника

Маса транспортного засобу не є довільною величиною. Вона визначається виробником і закріплюється в технічній документації.

Споряджена маса — це базова вага автомобіля у готовності до руху. Повна маса — це максимально допустима вага під час експлуатації, перевищення якої заборонено.